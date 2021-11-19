Все ТАЛАНТЫ соберутся в «Рублево»

27 ноября 2021 года в Культурном центре «Рублево» состоится конкурс эстрадного искусства «Талант-Эстрада» в рамках проекта «Талант» среди вокалистов и танцоров.

Проект «Талант» — это уникальный, не имеющий аналогов цикл социально-культурных значимых фестивалей-конкурсов, выставок и мероприятий, направленных на вовлечение талантливых людей – будущих участников проекта, в различные виды и жанры искусства, с целью раскрытия их творческого потенциала.

Каждое направление проекта – это отдельное мероприятие, самостоятельные жанр, который может воплощаться в различных формах, начиная от фестиваля-конкурса, заканчивая вернисажем, модельным или кинопоказом.

Первый конкурс «Талант – Эстрада», соберет в один день, на сцене Культурного центра «Рублево» около 1000 участников и около 1000 зрителей из разных регионов России – любителей и почитателей вокального и хореографического искусства в эстрадном жанре. Участники конкурса сразятся за право стать лучшими и завоевать кубок «Талант», под строгим судейством профессионального звездного жюри.

Жюри конкурса:

«Эстрадный вокал» - Джемма Арифулина – генеральный редактор телеканала Music Box Gold; Максим Завидия – Участник шоу «Голос», Финалист Евровидения; Рома Неваш – Супер-финалист музыкального кастинга телеканала RU TV.

«Эстрадная хореография» — Романова Наталья Васильевна — Доцент кафедры современной хореографии Московского государственного института культуры (МГИК), педагог высшей категории Московского Губернского колледжа искусств; Алла Мадыгулова — Режиссер-хореограф шоу-проектов, танцевальных спектаклей, концертов. Судья высшей международной категории International Dance Federation; Андрей Глущенко — хореограф, артист мюзиклов, преподаватель сценического танца в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС).

Участники будут состязаться за главный кубок — «ТАЛАНТ».

Официальный сайт: www.talantproject.com.

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