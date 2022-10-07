Живопись, графика и скульптура: что еще можно приобрести на осеннем маркете WIN-WIN

В Центре современного искусства «Винзавод» 8 и 9 октября пройдет осенний маркет WIN-WIN. Благодаря секции Created in Moscow маркет значительно увеличит количество представленных художников. Проект поддерживает Агентство креативных индустрий.

«Поддержка художников как предпринимателей в креативных индустриях — одно из главных направлений деятельности нашего агентства. На таких маркетах, как WIN-WIN, или ярмарках современного искусства blazar и Cosmoscow мы способствуем тому, чтобы галереи и независимые художники могли знакомить москвичей и гостей города со своими работами, находить своего покупателя и развиваться как предприниматели. В этом сезоне благодаря нашей поддержке 30 независимых столичных художников примут участие в маркете под брендом Created in Moscow», — уточнила руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

На осеннем маркете WIN-WIN можно будет купить произведения художников, которые занимаются живописью, графикой, скульптурой и другими формами современного искусств: от керамики до концептуального искусства, от линогравюры до фотографии.

Маркет WIN-WIN — совместная инициатива Центра современного искусства «Винзавод» и издательства «Формат Один». Проект направлен на поддержку арт-индустрии. Он позволяет современным независимым художникам и творческим объединениям представить свои работы наравне с галереями и издательствами, а гостям — лично познакомиться с авторами и поддержать их. Осенний маркет WIN-WIN входит в Программу дополнительных мер поддержки художественного сообщества от ЦСИ «Винзавод», запущенную в феврале 2022 года. Для отобранных заявителей предусмотрено участие в маркете на льготных условиях. Участие художников под брендом Created in Moscow будет осуществляться на безвозмездной основе.

Для художников маркет — уникальная возможность понять, кто их целевая аудитория и какова реальная цена их работ.

Всего на осенний маркет поступило рекордное количество заявок — около 500, из которых эксперты отобрали более 100 участников. Осенний маркет WIN-WIN пройдет в трех пространствах: «Цех Белого», «Цех Красного», «Винтажный зал». Среди участников осеннего маркета WIN-WIN представлены как уже известные профессиональному арт-сообществу художники, так и новые имена, отобранные группой экспертов.

Вход на маркет бесплатный для всех. Также бесплатны мастер-классы для самых юных посетителей. Они смогут пообщаться с признанными лидерами московской культурной сцены и нащупать собственную художественную индивидуальность.

На мероприятии можно будет увидеть работы художников из галерей: VisualGap gallery, a-s-t-r-a Gallery, TEXTURA gallery. В прошлом году маркет WIN-WIN посетило более 8000 человек. WIN-WIN маркет проходит с 2021 года, осенью состоится пятый выпуск мероприятия.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.