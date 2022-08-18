Российский музыкальный рынок в зоне турбулентности: реальная картина происходящего

Пандемия ослабила концертный рынок и стимулировала рост стриминга. Однако сейчас концертная деятельность набирает обороты, а стриминг испытывает сложности из-за ухода зарубежных сервисов, что открывает новые перспективы для российских исполнителей.

Данные приводятся в исследовании Агентства креативных индустрий, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы. Исследование подготовлено компанией «Технологии Доверия» (ранее PwC в России) и креативным бюро «К22» по заказу Агентства креативных индустрий. Аналитика представляет изучение столичного и российского музыкального рынка за 2017–2021 годы. Описана динамика развития всех сегментов рынка – концертной индустрии, создания, монетизации и продвижения контента. Полный текст доступен по ссылке.

«С 2016 года московский музыкальный рынок активно развивается. В том числе из-за спада распространения пиратских носителей. На смену приходит стриминг, легализующий музыкальный контент и демонстрирующий ежегодные темпы роста в 42 процента с 2015 года. Заметной тенденцией в России и в Москве в частности является интерес к отечественным исполнителям», – прокомментировал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

К 2021 году объем стриминга в России достиг 246 миллионов долларов, а количество подписчиков – 20 миллионов слушателей. По данным исследования, последние пять лет стриминг в России рос общемировыми темпами на 10‒30 процентов в год. Дополнительным стимулом стало появление комбинированных подписок «Яндекс.Плюс» и VK Combo.

Строя прогнозы и оценивая риски, специалисты сходятся во мнении, что с уходом Spotify и потерей части подписчиков Apple Music аудитория стримингов перераспределится. Из-за того, что большая тройка зарубежных лейблов: Warner Music, Sony Music и Universal Music – не будут поставлять новинки российским компаниям, многие игроки рынка допускают возможность новой волны пиратства.

Также ожидается сокращение расходов на развлечения, в том числе на музыку. В целом, по мнению экспертов, музыкальный рынок в 2022 году может потерять до 30 процентов.

Что касается концертной деятельности, то по оценке экспертов, этот сегмент просел на 80 процентов два года назад. Однако в конце первого квартала 2022 года наблюдалось его постепенное возрождение. Кроме того, в отсутствие выступлений зарубежных исполнителей интерес публики к российским вырос, что открывает новые возможности для начинающих музыкантов. По оценке экспертов, одна из отличительных особенностей российской публики – это любовь к музыке на родном языке и высокая оценка «локального» продукта.

«Стоит отметить, что ситуация с музыкой гораздо лучше, чем в киноиндустрии: люди продолжают потреблять контент в сети и ходить на концерты – залы не пустуют. По статистик, 70 процентов россиян слушают музыку по несколько часов в день. И я надеюсь, что активные потребители останутся в стриминге. Подписки в основном оформляют люди 18‒35 лет, а аудитория 35+, увы, не привыкла платить за треки, и многие ее представители продолжают пользоваться пиратскими ресурсами», – отмечает управляющий партнер ZVONKO group, исполнительный директор ZVONKO digital и исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии Дмитрий Коннов.

Исследование полностью соответствует цифрам, которые озвучивают эксперты. В нем также говорится о том, что российский рынок будет восстанавливаться за счет замещения зарубежных компаний российскими.

«У российских стримингов перспективы, если не развития, то полноценного существования. И это уже не может не радовать. Если несколько лет назад все ждали появление Spotify и полагали, что иностранный гигант, открывшись в России, займет на нашем рынке монополию, то теперь такой угрозы нет. Стоит также отметить, что на нашем рынке возникла уникальная ситуация – в нашей стране существуют свои собственные стриминги. Их несколько, и они конкурируют друг с другом. Такого нет ни в одной европейской стране», – прокомментировал музыкальный критик, автор Telegram-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин.

Неплохо выглядят и перспективы российских музыкальных издательств.

«У российских лейблов освободились слоты на площадках, которые ранее занимали мейджор-лейблы. Стало гораздо меньше иностранных релизов, которые висели в топе и занимали место на экране. Сегодня стало гораздо больше механизмов для продвижения местной музыки благодаря тому, что рынок освобождается», – отметил Олег Кармунин.

Он также добавил, что в ситуации нехватки денег мода на русскую музыку, наметившаяся в последние годы, будет усиливаться. Поэтому у местных музыкантов и лейблов, которые ориентируются на местный рынок, все будет более-менее по-прежнему.

Все игроки рынка сходятся во мнении, что музыкальная индустрия как никогда нуждается в государственной поддержке. На сегодняшний день это гранты Президентского фонда культурных инициатив со средней суммой 2,2 миллиона рублей; Российского фонда культуры и Министерства культуры РФ со средней суммой 1,9 миллиона рублей и гранты Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Поддержку московской музыкальной индустрии также предоставляет город.

«Музыкальный рынок очень важен для столицы. Ведь в Москве сосредоточена половина российского музыкального рынка. В 2021 году выручка всей московской музыкальной индустрии, начиная от звукозаписи и заканчивая сопутствующими услугами, превысила 30 миллиардов рублей. И для нее город оказывает различную поддержку – льготы на покупку и лизинг оборудования, аренду помещений, оплату ЖКХ, субсидии на образование сотрудников и другое. Нам важно, чтобы лейблы, продюсерские центры, концертные компании работали у нас, а молодые таланты легко приходили к профессиональному успеху», – добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Важность и ценность поддержки Правительства Москвы отмечают представители музыкальной отрасли.

«Хорошая тенденция, когда государство поддерживает российского производителя контента. Это позволяет компаниям, которые работают в креативных индустриях, больше инвестировать в производство и развитие отечественного контента. Музыкальный бизнес много инвестирует в развитие российских музыкальных групп и в развитие российских талантов – это довольно существенные суммы инвестиций. Чем больше государство даст мер поддержки музыкальной индустрии, тем больше освободившихся средств музыкальные компании смогут инвестировать в развитие отечественного контента и в российских исполнителей», – уверен генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ – формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.

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