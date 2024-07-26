Выставку «Рембрандт. Голландский гений торжествующего света» представили в Калининградском музее изобразительных искусств

В экспозиционном зале – около 50 графических листов (факсимиле), подаренных музею ещё в 90-е годы прошлого столетия вдовой немецкого скульптора Германа Брахерта Ирмгард Брахерт.

Герман Брахерт не был уроженцем Кёнигсберга, он родился в немецком Штутгарте в 1890 году. Изучал там же архитектуру, а затем по приглашению переехал в Кёнигсберг в качестве профессора Школы искусств и ремёсел. 30-е годы ХХ века не принесли Брахерту ничего хорошего, после окончания Великой Отечественной войны он перебрался снова в родной Штутгарт, где долго работал. Умер же скульптор в 1972 году в родной для него земле Баден-Вюртемберг. Однако берега Балтики не забывал никогда, его последней работой стала скульптура «Воспоминание о Восточной Пруссии».

Память о Германе Брахерте живёт в скульптуре «Нимфа» в Светлогорске, его доме-музее в курортном посёлке Отрадное, что на берегу Балтийского моря. Живёт она и в коллекции факсимиле великого голландского художника. Библейские сюжеты, среди которых «Три креста», «Принесение во храм», «Христос перед народом» представлены на выставке. Здесь мы видим Рембрандта не только как гениального живописца, но не менее изумительного и тонкого графика. Он и в графике мог передавать игру света и тени и живые эмоции людей.

Марина АБРАМОВА