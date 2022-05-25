Россия развивает связи со странами Южно-Тихоокеанского региона

25 мая 2022 года состоялась заключительная конференция в рамках проекта «Россия в регионе Южных морей» ученые, общественные деятели и рассматривали темы, посвящённые практике сохранения историко-культурного и научного наследия» между Россией и Индонезией и подвели итог цукла из четырех конференций которые поспособствовали развитию культурных научных и бизнес-связей со странами Южно-Тихоокеанского.

Александр Звягинцев

Д-р Хендра Капризма

Николай Миклухо-Маклай

В конференциях приняли участие более 20 спикеров из 7 стран: России, Малайзии, Папуа (Индонезия), Австралии, Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии, Камбоджи. На итоговой конференции свои доклады представили Н. Н. Миклухо-Маклай, А. Г. Звягинцев, С. Норе, Х. Капризма, Е. М. Артемьев, В. Н. Анисимов и др. конференция открыла новые возможности сотрудничества в научных и гуманитарных проектах, а также привлекла участников на Санкт-Петербургский экономический форум для развития бизнес-проектов, который состоится с 15-18 июня и примет гостей из 155 стран.

Проект «Россия в регионе Южных морей» реализован Фондом им. Миклухо-Маклая, Центром изучения ЮТР Института востоковедения РАН, Ассоциацией исследователей Южно-Тихоокеанского региона при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Министерства иностранных дел, Россотрудничества, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и зарубежных партнеров стран организаторов.

Фото предоставлены Фондом им. Миклухо-Маклая, mikluho-maclay.org

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