Выставку «Петр I. Мифы и легенды» представили в музее-заповеднике Коломенское

К 350-летию со дня рождения Петра I в Московском государственном объединенном музее-заповеднике Коломенское представили выставку «Петр I. Мифы и легенды».

Юрий Пекуровский. Аллегория на Полтавскую баталию 2009. Холст, масло. Из собрания музея-заповедника «Коломенское»

Противоречивых фигур в истории государства российского было немало, одной из таких стала личность Петра I. Пожалуй, самая противоречивая.

Безусловно, государь великий. Ему, пожалуй, как никому другому удалось настолько сильно реформировать огромную, многоукладную страну. Подчас перевернуть и повернуть в ней всё: науку, армию, флот, образование, культуру, градостроительство.

Царственный Петербург, стихи Александра Пушкина, знаменитые ассамблеи, победа в Северной войне, школа навигации, Табель о рангах, Академия наук. Но методы, методы, которыми всё создавалось, строилось, производилось…Стрелецкий бунт и памятная всем картина Василия Сурикова.

О Петре I спорили и спорят. Не к спору, но к диалогу приглашает выставка. Цитаты великих правителей, писателей, историков, поэтов, философов: Михаил Погодин, Лев Толстой, Василий Ключевский, Николай II, Александр Пушкин. Живописные, графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, киноэпизоды из знаменитых фильмов, карты, книги, документы.

Быть может, Петр I был велик во всем: в самом прогрессивном и самом жестоком. Одно бесспорно — Россия после его правления стала абсолютно другой, чем была прежде.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.