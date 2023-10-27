Round University Ranking представляет предметный рейтинг RUR 2023. Команда RUR рада объявить о расширении охвата предметных областей в выпуске этого года. В дополнение к существующим шести предметным категориям включены 25 рейтингов, охватывающие более узкие предметные области, что позволяет заинтересованным сторонам более полную оценку международного образования и научных исследований.

В постоянно развивающемся мире образования крайне важно держать руку на пульсе академической успеваемости. Для всех, кто инвестирует в высшее образование, от студентов, ищущих свои идеальные учебные заведения, до исследователей и преподавателей, ищущих первоклассных партнеров, публикация Round University Ranking (RUR) 2023 по предметным областям является важной вехой. Издание RUR этого года содержит множество сведений о мировом академическом ландшафте, представленных с помощью всеобъемлющих предметных рейтингов.

Рейтинг университетов RUR по предметным областям за 2023 год содержит огромное количество информации, которая поможет принимать академические решения. Этот выпуск содержит шесть широких предметных областей и 25 узких тем, что позволяет заинтересованным сторонам глубоко вникнуть в специфику каждой области. Рейтинги RUR дают четкое представление об академических достижениях, обеспечивая дорожную карту как для студентов, преподавателей, исследователей, так и для образовательных учреждений. Эти рейтинги помогут сделать осознанный выбор и внесут свой вклад в повышение уровня знаний и академического мастерства.

Предметные области RUR

Традицией предметных рейтингов RUR является выделение шести широких предметных областей, каждая из которых предлагает уникальный взгляд на академические достижения:

Гуманитарные науки

Науки о жизни

Медицинские науки

Естественные науки

Социальные науки

Технические науки

Предметные рейтинги составляются с использованием специально разработанной методологии, включающей 20 различных показателей. Эти показатели охватывают различные аспекты деятельности университета и подразделяются на четыре ключевых измерения:

1. Качество преподавания

Эта группа индикаторов оценивает эффективность преподавания и поддержку, которую получают студенты. Включаются такие показатели, как:

Количество профессорско-преподавательского состава на одного студента: более низкое соотношение студентов и преподавателей часто указывает на более персонализированный и увлекательный процесс обучения.

Количество профессорско-преподавательского состава на одну присужденную степень бакалавра: этот показатель измеряет эффективность университета в получении степеней бакалавра.

Докторские степени присуждаются в расчете на один профессорско-преподавательский состав: более высокое число свидетельствует об эффективных программах исследований и наставничества.

Присужденные докторские степени приходятся на количество присужденных степеней бакалавра: это соотношение отражает стремление университета выпускать высокообразованных выпускников.

Онлайн-видимость: важный показатель в эпоху цифровых технологий, который измеряет присутствие университета и его доступность в Интернете.

2. Влияние исследований

Качество и результативность исследований, проводимых университетами, является важным аспектом академического превосходства. Это измерение включает в себя такие показатели, как:

Количество цитирований на одного академического и научно-исследовательского сотрудника: показатель исследовательского влияния и вовлеченности в академическое сообщество.

Доля присужденных ученых степеней: отражает нацеленность университета на подготовку передовых ученых.

Нормализованное влияние цитирования: оценивает относительное влияние результатов исследований.

Количество статей на одного академического и научно-исследовательского сотрудника: измеряет исследовательскую продуктивность университета.

Видимость в социальных сетях: отражает работу университета с более широким сообществом.

3. Уровень международного разнообразия

Международный обмен знаниями является отличительной чертой академического сообщества. Этот аспект оценивает интернационализацию и международное сотрудничество, включая такие показатели, как:

Доля международного профессорско-преподавательского состава: демонстрирует глобальный характер университета.

Доля иностранных студентов: отражает привлекательность учебного заведения для студентов по всему миру.

Доля международных статей в соавторстве: подчеркивает международное исследовательское сотрудничество.

Влияние медиа: измеряет влияние университета и его вовлеченность в цифровые платформы.

Международный уровень: оценивает международное положение университета.

4. Уровень финансовой устойчивости

Финансовая стабильность имеет решающее значение для долгосрочного успеха любого учреждения. Измерение устойчивости исследует такие показатели, как:

Доход от исследований в расчете на количество цитирований: оценивает финансовую эффективность исследовательской продукции.

Доход от научных исследований в расчете на одного студента: отражает инвестиции в научные исследования по отношению к численности студентов.

Доход от исследований в расчете на одну статью: измеряет результаты исследований в соотношении с финансированием.

Доход от научных исследований в расчете на академический и научно-исследовательский персонал: отражает финансовую поддержку, доступную преподавательскому составу.

Уровень финансовой устойчивости: комплексный показатель финансовой стабильности.

Рейтинги по узким предметным областям

Рейтинги по широким предметным областям дают целостное представление об академической успешности, в их числе RUR выделяет 25 рейтингов по узким предметам. Эти рейтинги предназначены для тех, кто стремится к более глубокому пониманию академических достижений в конкретных областях. Независимо от того, интересуетесь ли вы математикой, химией, ветеринарией или любой другой дисциплиной, эти рейтинги обеспечивают объективную оценку университетов. Узкие предметные области включают:

Биохимия, генетика и молекулярная биология;

Бизнес, управление и бухгалтерский учет;

Химическая инженерия;

Химия;

Компьютерные науки;

Науки о принятии решений;

Стоматология;

Науки о Земле и планетах;

Экономика и эконометрика;

Энергетика;

Инжиниринг;

Науки об окружающей среде;

Медицинские профессии;

Иммунология и микробиология;

Материаловедение;

Математика;

Медицина;

Междисциплинарные науки;

Нанотехнологии;

Нейронаука;

Ядерное образование и технологии;

Сестринское дело;

Фармакология, токсикология и фармацевтика;

Физические науки;

Психология;

Ветеринария.

Каждый из этих рейтингов основан на библиометрической системе Lens и оценивает университеты по пяти ключевым показателям:

Количество публикаций;

Количество цитирований;

Ссылки на статьи;

Количество цитируемых патентов;

Количество высокоцитируемых статей.

Результаты России в предметных рейтингах RUR 2023

Российские вузы продемонстрировали впечатляющие результаты в предметных рейтингах RUR 2023. Так, в предметном рейтинге Technical Sciences четыре вуза из России входят в топ-100:

28. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

76. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

78. Университет ИТМО

96. Томский государственный университет

Также следует отметить, что Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» занял 6-ю позицию в узком предметном рейтинге Nuclear Education and Technology.

В предметном рейтинге Natural Sciences в топ-100 вошли три российских вуза:

41. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

45. Московский физико-технический университет (МФТИ)

63. Томский государственный университет

В предметном рейтинге Life Sciences высокую 26-ю позицию занимает Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Динамика мировых результатов предметных рейтингов RUR 2023

В узких предметных рейтингах RUR 2023 особенно заметна впечатляющая динамика вузов из стран так называемого Глобального Юга: Китая, Саудовской Аравии, Малайзии и других. В том числе:

В рейтинге Chemistry в топ-20 мирового рейтинга 17 вузов из Китая. На 1-м месте в этом рейтинге расположился Tsinghua University, на 15-м месте находится вуз из Саудовской Аравии King Abdulaziz University;

В рейтинге Chemical Engineering в топ-20 мирового рейтинга 14 вузов из Китая, в том числе, на 1-м месте University of Science and Technology of China;

В рейтинге Engineering в топ-20 мирового рейтинга 10 вузов из Китая. Высокую 4-ю позицию в этом рейтинге занимает Tsinghua University.

В рейтинге Computer Sciences на 15-м месте расположен вуз из Саудовской Аравии – King Saud University.

О рейтинге университетов RUR

Round University Ranking (RUR) – это международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR. Рейтинг оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 84 стран мира на протяжении 13 лет (2010-2023) по 20 индикаторам, измеряющими 4 направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Столь широкий охват, как географический, так и временной, делает рейтинг RUR уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений в мировом масштабе. Помимо общего рейтинга, в рейтинг RUR входит 30 рейтингов по 6 предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, социальные науки, технические науки.

Visited 8 times, 8 visit(s) today