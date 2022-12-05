Рудковская, Давыдова и Плющенко создали уникальную спортивную коллекцию детской одежды российского производства

В конце ноября был объявлен официальный старт коллаборации основателя бренда одежды KATEE’S KIDS, Екатерины Давыдовой и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, по созданию капсульных коллекций одежды для спортсменов и не только. Оба партнера, лично принимают участие в создании продукта.

Первый офлайн магазин открылся на территории Академии «Ангелы Плющенко».

В торжественной церемонии открытия магазина приняли участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его супруга, совладелица клуба «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, фигуристки Софья Титова, бизнесвумен Екатерина Давыдова, Вероника Жилина и многочисленные воспитанники академии.

«Самое главное в жизни - это счастье и здоровье наших детей, поэтому коллаборация моего бренда с Евгением Плющенко направлена на создание самых комфортных условий для новых побед, тренировок и повседневной жизни. Впереди у нас с Яной и Женей много планов, будет интересно!», - говорит Екатерина Давыдова.

В ассортименте коллекции - тренировочная одежда для направления лед, тренировочная одежда для направления хореография, тренировочная одежда для направления ОФП, sport casual одежда для юных спортсменов на каждый день, аксессуары.

При создании коллекций, используются высокотехнологичные ткани и ткани из натурального волокна. Одежда бренда разрабатывается и производится в России.

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