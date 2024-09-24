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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Русская Медиагруппа» подарила болельщикам мачта Лиги легенд «Зенит» — ЦСКА музыкальный праздник

editor
By editor
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Зенит-ЦСКА

На стадионе «Смена» в Санкт‑Петербурге прошел матч Лиги ставок Лиги легенд «Зенит» — ЦСКА. Развлекательная программа матча легенд прошла при поддержке «Русской Медиагруппы», перед болельщиками и спортсменами выступили Стас Пьеха и группа «Дюна».

Андрей Аршавин, Евгений Алдонин, Дмитрий Кузнецов, Владислав Радимов, Зоран Тошич, Игорь Денисов, Юрий Жирков и другие легенды российского футбола сыграли в память о Павле Федоровиче Садырине, заслуженном тренере России, с именем которого связаны яркие страницы истории питерского и столичного клубов – победа «Зенита» в чемпионате
СССР в 1984-м и золотой дубль (чемпионство и кубок страны) ЦСКА в 1991году.

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин настроил болельщиков на бодрый ностальгический лад, выдав любимые хиты «Коммунальная квартира» и «Если бы было море пива». В свою очередь, Стас Пьеха перед стартовым свистком исполнил государственный гимн России.

Сама встреча звезд «Зенита» и ЦСКА закончилась победой последних со счетом 3:1. Настоящим украшением матча стал гол Алана Дзагоева, установивший окончательный счет. Почетными гостями матча стали племянник Павла Садырина Сергей, главный тренер «Зенита» Сергей Семак и, конечно же, пожалуй, самый звездный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский. Именно Михаил Сергеевич, к слову, нанес первый символический удар в матче.

«Русская Медиагруппа» традиционно поддерживает мероприятия под эгидой Российского футбольного союза, внося тем самым весомый вклад в развитие российского футбола. Одним из самых ярких и ностальгических совместных проектов является серия ретро-матчей с участием футбольных легенд. Так, в июле, при поддержке «Русской Медиагруппы», в Минске прошел матч Лиги ставок Лиги легенд Беларусь — Россия, на котором выступила Елена Север, Митя Фомин, Гарик Богомазов (экс – «Отпетые мошенники») и рэпер Серега.

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