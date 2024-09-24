«Русская Медиагруппа» подарила болельщикам мачта Лиги легенд «Зенит» — ЦСКА музыкальный праздник

На стадионе «Смена» в Санкт‑Петербурге прошел матч Лиги ставок Лиги легенд «Зенит» — ЦСКА. Развлекательная программа матча легенд прошла при поддержке «Русской Медиагруппы», перед болельщиками и спортсменами выступили Стас Пьеха и группа «Дюна».

Андрей Аршавин, Евгений Алдонин, Дмитрий Кузнецов, Владислав Радимов, Зоран Тошич, Игорь Денисов, Юрий Жирков и другие легенды российского футбола сыграли в память о Павле Федоровиче Садырине, заслуженном тренере России, с именем которого связаны яркие страницы истории питерского и столичного клубов – победа «Зенита» в чемпионате

СССР в 1984-м и золотой дубль (чемпионство и кубок страны) ЦСКА в 1991году.

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин настроил болельщиков на бодрый ностальгический лад, выдав любимые хиты «Коммунальная квартира» и «Если бы было море пива». В свою очередь, Стас Пьеха перед стартовым свистком исполнил государственный гимн России.

Сама встреча звезд «Зенита» и ЦСКА закончилась победой последних со счетом 3:1. Настоящим украшением матча стал гол Алана Дзагоева, установивший окончательный счет. Почетными гостями матча стали племянник Павла Садырина Сергей, главный тренер «Зенита» Сергей Семак и, конечно же, пожалуй, самый звездный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский. Именно Михаил Сергеевич, к слову, нанес первый символический удар в матче.

«Русская Медиагруппа» традиционно поддерживает мероприятия под эгидой Российского футбольного союза, внося тем самым весомый вклад в развитие российского футбола. Одним из самых ярких и ностальгических совместных проектов является серия ретро-матчей с участием футбольных легенд. Так, в июле, при поддержке «Русской Медиагруппы», в Минске прошел матч Лиги ставок Лиги легенд Беларусь — Россия, на котором выступила Елена Север, Митя Фомин, Гарик Богомазов (экс – «Отпетые мошенники») и рэпер Серега.