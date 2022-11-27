«Русские чтения»: Российская государственная библиотека запускает масштабную литературно-патриотическую акцию

29 ноября Российская государственная библиотека совместно с федеральным проектом «Народов много — Родина одна» запускают масштабную литературно-патриотическую акцию «Русские чтения».

В публичных чтениях русской литературы примут участие ведущие деятели России из различных сфер: культуры, науки, политики и спорта. «Русские чтения» станут символом возвращения великих культурно-литературных традиций России. Место для проведения проекта выбрано неслучайно — в стенах главной библиотеки страны хранятся произведения великих русских авторов, воспевавших любовь к Родине. Со сцены прозвучат отрывки из произведений Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Константина Георгиевича Паустовского, Гавриила Романовича Державина, Антона Павловича Чехова и других классиков.

Во время мероприятия будет дан старт акции «Поделись книгой — стань волонтёром русского языка!». Любой желающий сможет принести в дар книгу с произведениями русских классиков, которые будут потом отправлены в региональные библиотеки новых субъектов Российской Федерации. Первыми волонтёрами акции станут чтецы мероприятия. Они прочтут произведения русских классиков со сцены РГБ и торжественно передадут свои любимые книги в дар библиотекам.

Как принять участие в акции

Необходимо до 14 декабря 2022 года принести книгу или собрание сочинений русских классиков в Российскую государственную библиотеку и оставить на специальном стенде, который будет расположен во входной группе подъезда № 3 по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 с. 3.

Фото – Вадим ЩЕРБАКОВ, vadimsherbakov.com

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