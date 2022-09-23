Русские торги в Москве

Аукционный дом «12й стул» проведет 28 и 29 сентября 2022г. аукцион № 43 в двух частях. Каталог включает более 800 лотов. Ценовой диапазон, как обычно, весьма широк. От 500 рублей, к примеру, за четыре значка 1960-80 гг., связанных с киноиндустрией. И до 3,6 миллионов за права на издание детской сказки Е.Щаповой, что само по себе для российских торгов – прецедент.

Главные лоты коллекций дома «12й стул» всегда располагаются в разделах автографов и фотоматериалов. Вот и нынешний аукционный каталог включает несколько абсолютных шедевров, способных украсить любую серьезную «бумажную» коллекцию.

Одним из топ-лотов устроители называют прижизненное издание «Бориса Годунова» А.С. Пушкина, подаренное Ф.И. Шаляпину с инскриптом на отдельном листе. Антикварная книга имеет подпись: «Федору Ивановичу / Шаляпину / Гениальному воплотителю, / гением Пушкина созданного, / образа Царя Бориса. / X-27-1913. / Москва. / АК». У лота очень интересный провенанс. Книга была подарена Федору Шаляпину представителем одного из известных в России купеческих родов, крупнейшим домовладельцем, благотворителем, археологом и нумизматом А.А. Карзинкиным (1863-1939). Известно, что как раз 27 октября 1913 г. (эта дата стоит в автографе) Шаляпин исполнял партию «Бориса Годунова», а после выступления посетил чествование И.Е. Репина в ресторане «Прага», на котором собрался узкий круг писателей, художников, артистов. Поводом послужило возвращение картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковскую галерею после реставрации. Лот стартует с 1,5 млн. руб.

Интересны несколько лотов, связанных с именем Елены Щаповой, жены знаменитого писателя и политика Э.Лимонова, ставшей прототипом главной героини его главного романа «Это я, Эдичка».

Так, один из лотов включает не только текст детской сказки «Приключения и похождения Маленького Дракоши», но, главное и крайне необычное для российского аукционного бизнеса, – продаются исключительные права на издание этого неопубликованного произведения и использование персонажей в России.

Повесть-сказку писательница, поэтесса и первая российская манекенщица в Нью-Йорке Елена Щапова, графиня де Карли написала в начале 2000-х гг. Компьютерная копия имеет удостоверяющие подписи автора на каждой странице. Цена лота 3,6 млн. руб.

Уже традиционно, большой раздел аукционной коллекции составили фото- и рукописные материалы со съемок отечественных шедевров. В том, числе, имеется значительный раздел «тарковианы» – материалов, посвященных Андрею Тарковскому и его картинам «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Ностальгия». Например, кинопленка с неизвестными кадрами фильма «Иваново детство», – 141 фрагмент со стартом 200 тыс. руб. Особый интерес представляет режиссерский сценарий «Соляриса» на 140 листах в «глухом» переплете (такие были предназначены исключительно для членов съемочной группы) с раскадровкой. Старт лота 2,5 млн. руб.

На аукцион выставлены уникальные эскизы к мультфильмам «Малыш и Карлсон» и «Ну, погоди!», а еще игровая кукла злой волшебницы Бастинды из мультфильма «Волшебник Изумрудного города».

В большом стринге фотографий стоит обратить внимание на авторский отпечаток В.Славинского – он сделал фотографию Бориса Пастернака в Переделкино в 1946 году, как раз в тот год, когда поэт был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе. Неизвестный кадр из фотосессии великого ученого Дмитрия Менделеева на Эйфелевой башне (1895г.). А также «жемчужина» любой футуристической коллекции: ранее неизвестная фотография дальневосточных членов группы «Творчество» 1919г. В группе поэт Н.Асеев и самый, наверное, главный русский футурист Д.Бурлюк. Фотография подписана Асеевым, именующим всех футуристов, происходит из архива поэта С.Третьякова. Лот стартует сравнительно невысоко: в 85 тыс. руб.

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