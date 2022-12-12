«Русский культурный код» – благотворительный фестиваль-концерт Фонда социального развития Народный Фонд «Родина»

14 декабря 2022 года в легендарном здании одной из сталинских высоток (отель Ленинградская) пройдет благотворительный фестиваль-концерт Народного фонда «Родина» - «Русский культурный код».

Главная и благородная цель этого мероприятия – гуманитарная помощь детям и беженцам. Все собранные средства будут направлены на отправку гуманитарных грузов и патронаж талантливых детей Донбасса. Гости мероприятия – семьи беженцев с детьми, дети из детских домов и специальных интернатов – получат подарки от попечителей фонда, окунутся в атмосферу любви, доброты и творчества.

Фестиваль посвящен русской культуре и просвещению молодого поколения. Участники фестиваля прочувствуют единение с культурой своего народа, истоками русской духовности. Через поддержку юных артистов детских домов и Донбасса мы воспитываем патриотизм, формируем культуру общения на основе русских и славянских национальных традиций и обычаев.

Творческий вечер состоится в уникальном месте, где даже архитектура, интерьеры и внутреннее убранство зданий, созданные под влиянием средневекового русского зодчества, создают атмосферу, которая погрузит гостей в историю Руси.

В рамках фестиваля пройдет деловая программа – презентация направлений и проектов Народного фонда «Родина», выступление официальных лиц, попечителей и партнеров фонда, известных бизнесменов.

Гостей удивит творческая программа вечера. Каждый номер отображает многообразие и красоту русской культуры во всех ее проявлениях: опера и балет, классическая музыка, народное творчество и известные русские произведения в современной обработке.

В программе вечера Владимир Салтаев - солист австрийской оперы, Солист Российского Государственного Телерадиоцентра, Ольга Леман – Балашова - приглашенная солистка Королевского оперного театра города Парма (Италия), Владимир Родин - пианист, победитель Международного конкурса им. И.Ф. Стравинского, артисты балета «Объединения Пластики и Танца Анастасии Блохиной», Елена Панурова, Максим Завидия, Александр Филин, Ольга Рыбникова, Елена Есенина, финалиста Голос Дети, детского Евровидения, юные артисты из Донбасса.

Вернисаж «Зимнее очарование России» проведет организатор Дьячкова Елена.

Состоится выставка-продажа из собрания произведений искусства ARTCOLLECTION, которая формировалось на протяжении нескольких десятилетий и являет собой один крупнейших частных ресурсов искусства. На выставке будут представлены 18 оригинальных работ. Идея выставки – показать талант молодых российских фотографов, поддержать их в творческом начинании.

«Мы считаем, что именно культура должна стать тем объединяющим фактором, который принесет в мир добро и любовь. Российская культура – великая и неисчерпаемая, она отражает все разнообразие духовного, исторического наследия и традиций многонационального народа нашей страны, является одной из важнейших основ государства и общества, служит укреплению нашей сплоченности, формированию у юных граждан чувства понимания Родины», – говорит основатель фонда «Детские мечты» Алина.

В фойе для гостей фестиваля будет организовано пространство русской культуры и творчества и угощение блюдами традиционной русской кухни.

Среди приглашенных гостей мероприятия – известные деятели культуры и искусства, представители государственных, бизнес-структур и некоммерческих организаций, а также благотворители фонда.

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