Русский музей отметит 320-летие Летнего сада при поддержке ВТБ

В Летнем саду Русского музея впервые пройдет праздник «День Летнего сада», приуроченный к его 320-летию. Мероприятие состоится при поддержке ВТБ.

«Летний сад имеет особое значение для культуры и истории нашей страны. Символично, что впервые праздник пройдет в день рождения создателя сада – Петра I. Программа праздника устроена таким образом, что посетить его будет интересно и семьям с детьми, и молодежи. Поддержка такого проекта дает возможность объединять людей с их родными и друзьями, потому что в современном ритме жизни особенно приятно провести время интересно и насыщенно в компании близких», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Посетителей праздника ждёт двухдневный марафон из более ста мероприятий для всей семьи: выступления пианиста Ивана Бессонова, звёзд Мариинского театра, театра марионеток им. Е.С. Деммени, Olympic Orchestra, «Терем-Квартета» и оркестра «Бис-квит». Завершит программу первого дня группа Billy’s Band.

На Школьной аллее разместится выставка «Истории Летнего сада», подготовленная научными сотрудниками Русского музея. На ней впервые масштабно будут представлены самые яркие и важные периоды истории Летнего сада.

Просветительская программа праздника объединит десятки мастер-классов, тематических экскурсий, лекций, паблик-токи от лучших искусствоведов, методистов, реставраторов Русского музея.

Специально для праздника ВТБ создал собственное пространство «Летний клуб ВТБ». Посетители смогут принять участие в мастер-классах от центра «Зотов» – собственного культурного проекта банка, викторинах о финансовой грамотности, а также поговорить с персонажем передачи «Спокойной ночи, малыши!» Айтишей в дополненной реальности. В отдельной части пространства будут доступны игровые активности для всей семьи, оформление карт ВТБ и подарки от банка.

Социальная ответственность – одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках собственной программы «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений страны, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры. Особое внимание банк уделяет поддержке и реализации инклюзивных проектов для повышения доступности культуры.