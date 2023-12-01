Русский музей при поддержке ВТБ представляет выставку «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения»

В.И. Суриков. Автопортрет. 1915. Холст, масло, 91 х 73. ГРМ

Выставка работ Василия Сурикова открылась в Русском музее, она пройдет при поддержке ВТБ и ознаменует завершение юбилейного «суриковского» года.

«Василий Суриков – одно из самых громких имен в русском изобразительном искусстве. Выставка позволяет не просто познакомить новое поколение с художником, это шанс заглянуть в его произведения: рассказать зрителям об особенностях творчества в разные периоды, причинах возникновения этих особенностей и суждениях, которые в результате художник воплотил в своих работах. Последняя монографическая экспозиция Сурикова, сравнимая по объему, состоялась почти 90 лет назад. Переоценить значение новой выставки для любителей искусства и российской культурной жизни в целом просто невозможно», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

На выставке представлено более 120 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, Третьяковской галереи и крупных региональных собраний. Освещены все периоды творчества художника. Представлены ключевые произведения Сурикова – «Милосердный самарянин», «Степан Разин», «Посещение царевной женского монастыря», «Благовещение», «Исцеление слепорожденного», «Боярыня Морозова», «Меншиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка» и другие работы. Экспозицию дополнят произведения народного и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея, которые помогут зрителю ощутить достоверность предметного и духовного мира, воплощенного Суриковым в его полотнах, а также разнообразный и увлекательный медиаконтент.

ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура».

В.И. Суриков. Донской казак Ржидин. Этюд для картины 1895 г. Покорение Сибири Ермаком. Между 1891 и 1894. Х.,м. 32 х 24. ГРМ

В.И. Суриков. Переход Суворова через Альпы в 1799 году. 1899. Х.,м. 495 х 373. ГРМ

В.И. Суриков. Сибирячка. 1909. Х., м. 88.8 х 77.5. ГРМ

В.И. Суриков. Старик-огородник. 1882.. Х., м. 140,9 х 97,3. ГРМ.

В.И. Суриков. Голова женщины в черном платке. Этюд для картины Боярыня Морозова. 1886. Х.,м. 48 х 36. ГРМ.

В.И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1895. Х.,м. 285 х 599. ГРМ.

В.И. Суриков. Степан Разин. 1906. Х.,м. 318 х 600. ГРМ.