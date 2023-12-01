Выставку Бахрушинского театрального музея о Станиславском представили в Люксембурге

Бахрушинский театральный музей при поддержке Министерства культуры Российской Федерации открыл в Люксембурге выставку к 160-летию со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского. Проект, посвященный великому русскому реформатору сцены, организован в рамках соглашения с Россотрудничеством и в партнерстве с Русским домом в Люксембурге. Музей открыл выставку в Белграде 17 января 2023 года – в день рождения Станиславского. В мае ее смогли увидеть жители сербского города Крагуевац, а в сентябре-октябре – посетители Русского дома в Вене. В 2024 году, после Люксембурга, выставка отправится в Русские дома в Берлине, Мадриде и в Софии.

Выставка Бахрушинского музея представляет уникальные материалы: театральные афиши и программы, карикатуры и шаржи, редкие документальные кадры репетиций Станиславского и легендарных артистов МХТ.

Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова отметила, что в 2023 году в рамках соглашения с Россотрудничеством Бахрушинский музей организовал уже пять зарубежных выставок.

«Выставки знакомили европейскую публику с творчеством наших выдающихся деятелей искусства – Юрия Григоровича, Майи Плисецкой, Галины Улановой, Константина Станиславского. Их посетили около 10 тысяч человек. Учитывая большой интерес публики, многие выставки продлили по просьбе организаторов. В следующем году мы продолжим активно развивать нашу международную деятельность и представим еще 5 передвижных выставочных проектов в разных странах, в том числе в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Азербайджане», – прокомментировала директор музея.

Система Станиславского, созданная в начале ХХ века, и сегодня остаётся основополагающей в мировой театральной практике. Книга «Моя жизнь в искусстве», в которой Станиславский изложил суть системы, стала настольной для многих поколений актёров по всему миру.

На выставке будут показаны материалы из фондов Бахрушинского музея, которые помогут посетителям составить впечатление о вкладе Станиславского в развитие современной театральной культуры и мирового искусства в целом. Также можно будет увидеть эскизы костюмов и декораций к знаковым спектаклям Художественного театра («Синяя птица», «Чайка», «На дне», «Смерть Пазухина», «Гамлет», «Пер Гюнт» и др.), выполненные известными художниками конца XIX – начала XX века – К. Коровиным, И. Нивинским, Н. Рерихом, А. Бенуа, Б. Кустодиевым, Н. Сапуновым, А. Егоровым. Посетителям покажут фотографии К. Станиславского, Вл. Немировича-Данченко, И. Москвина, О. Книппер-Чеховой и других артистов МХТ.

В экспозиции представлены редкие документальные кадры репетиции последнего спектакля мастера «Тартюф», фрагменты из фильма-спектакля «На дне» и эпизоды из документального фильма «О нашем театре».