«Русский писатель на rendez-vous» – ВДНХ представляет новый цикл проекта «Знание»

На Главной выставке страны стартует новый цикл лекций образовательной программы «Знание. ВДНХ». Он объединит пять встреч, посвященных жизни и любви великих русских писателей: Александра Блока, Федора Достоевского, Владимира Набокова, Льва Толстого и Антона Чехова. Также продолжаются циклы об искусстве, кино, космосе, истории и философии. Вход на все мероприятия бесплатный, необходимо пройти предварительную регистрацию.
2 апреля в 19:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится первая лекция цикла «Русский писатель на rendez-vous». Его автор — сценарист и журналист Ирина Стрельникова, известная по рубрике «Кумиры прошлого» в журнале «7 дней», документальным телесериалам «Больше, чем любовь» и «Звезды эфира». Гости вечера узнают об истории любви великого поэта Серебряного века Александре Блоке и его супруге, музе, дочери знаменитого русского химика Любови Менделеевой.
На второй встрече 9 апреля в 19:00 участникам проекта расскажут о русском классике Федоре Достоевском, его женах и возлюбленных. 16 апреля в 19:00 автор представит лекцию о Владимире Набокове и его верной спутнице Вере Слоним, которые прожили вместе более полувека. 23 апреля в 19:00 темой встречи станет семейная история писателя Льва Толстого, полная драм и трагедий. Завершит цикл 28 апреля в 19:00 вечер, посвященный многочисленным романам Антона Чехова.
Кроме того, в апреле в рамках проекта «Знание. ВДНХ» продолжатся ранее стартовавшие циклы. Так, 3 апреля в 14:00 в конгресс-зале центра «Космонавтика и авиация» пройдет показ российского драматического фильма «Салют‑7» о спасательной экспедиции на орбитальную станцию, потерявшую управление. В этот же день в 15:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится лекция из цикла «Не только музы…». Искусствовед, выпускница Российской академии художеств Валентина Горлова расскажет о самой влиятельной русской художнице в мировом искусстве первой половины XX века — «царице русского авангарда» Наталье Гончаровой.
4 апреля в 16:00 в центре «Космонавтика и авиация» слушателей ждет лекция «Первая многомодульная: история станции «Мир» о самом масштабном и успешном проекте советской космонавтики. 6 апреля в 19:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится лекция «Агитация и оформление праздников в 1920‑е». Экскурсовод и москвовед Татьяна Воронцова поговорит с участниками о том, как отмечались первые советские праздники, как смело и авангардно украшали столицу, куда ездили агитпоезда и агиттрамваи и как проходили костюмированные инсценировки на Красной площади.
7 апреля в 19:00 здесь же пройдет лекция «Андрей Звягинцев — от детективов через религиозное кино к социальной драме» от постоянного резидента проекта, киноведа Дмитрия Елагина. Андрей Звягинцев — режиссер, которому удалось вывести портрет новой России. Его большой путь начался с притч «Возвращение» и «Изгнание», потом он перешел к реалистическому и социальному кино («Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь»), при этом не отказался от сложных философских тем. Через образы родителей и детей художник рассуждает о присутствии божественного в жизни и чувстве утраты надежды на счастливое будущее.
8 апреля в 19:00 цикл «Краткая история античной философии» продолжит лекция «Философия эпохи эллинизма: стоицизм». Выпускник философского факультета имени М.В. Ломоносова Дмитрий Круглых расскажет об одной из самых больших и влиятельных античных школ, философия которой была направлена на преодоление сложностей, твердость и мужество в жизненных испытаниях.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.