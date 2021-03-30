«Русский писатель на rendez-vous» – ВДНХ представляет новый цикл проекта «Знание»

На Глав­ной выстав­ке стра­ны стар­ту­ет новый цикл лек­ций обра­зо­ва­тель­ной про­грам­мы «Зна­ние. ВДНХ». Он объ­еди­нит пять встреч, посвя­щен­ных жиз­ни и люб­ви вели­ких рус­ских писа­те­лей: Алек­сандра Бло­ка, Федо­ра Досто­ев­ско­го, Вла­ди­ми­ра Набо­ко­ва, Льва Тол­сто­го и Анто­на Чехо­ва. Так­же про­дол­жа­ют­ся цик­лы об искус­стве, кино, кос­мо­се, исто­рии и фило­со­фии. Вход на все меро­при­я­тия бес­плат­ный, необ­хо­ди­мо прой­ти пред­ва­ри­тель­ную регистрацию.

2 апре­ля в 19:00 в пави­льоне «Рабо­чий и кол­хоз­ни­ца» состо­ит­ся пер­вая лек­ция цик­ла «Рус­ский писа­тель на rendez-vous». Его автор — сце­на­рист и жур­на­лист Ири­на Стрель­ни­ко­ва, извест­ная по руб­ри­ке «Куми­ры про­шло­го» в жур­на­ле «7 дней», доку­мен­таль­ным теле­се­ри­а­лам «Боль­ше, чем любовь» и «Звез­ды эфи­ра». Гости вече­ра узна­ют об исто­рии люб­ви вели­ко­го поэта Сереб­ря­но­го века Алек­сан­дре Бло­ке и его супру­ге, музе, доче­ри зна­ме­ни­то­го рус­ско­го хими­ка Любо­ви Менделеевой.

На вто­рой встре­че 9 апре­ля в 19:00 участ­ни­кам про­ек­та рас­ска­жут о рус­ском клас­си­ке Федо­ре Досто­ев­ском, его женах и воз­люб­лен­ных. 16 апре­ля в 19:00 автор пред­ста­вит лек­цию о Вла­ди­ми­ре Набо­ко­ве и его вер­ной спут­ни­це Вере Сло­ним, кото­рые про­жи­ли вме­сте более полу­ве­ка. 23 апре­ля в 19:00 темой встре­чи ста­нет семей­ная исто­рия писа­те­ля Льва Тол­сто­го, пол­ная драм и тра­ге­дий. Завер­шит цикл 28 апре­ля в 19:00 вечер, посвя­щен­ный мно­го­чис­лен­ным рома­нам Анто­на Чехова.

Кро­ме того, в апре­ле в рам­ках про­ек­та «Зна­ние. ВДНХ» про­дол­жат­ся ранее стар­то­вав­шие цик­лы. Так, 3 апре­ля в 14:00 в кон­гресс-зале цен­тра «Кос­мо­нав­ти­ка и авиа­ция» прой­дет показ рос­сий­ско­го дра­ма­ти­че­ско­го филь­ма «Салют‑7» о спа­са­тель­ной экс­пе­ди­ции на орби­таль­ную стан­цию, поте­ряв­шую управ­ле­ние. В этот же день в 15:00 в пави­льоне «Рабо­чий и кол­хоз­ни­ца» состо­ит­ся лек­ция из цик­ла «Не толь­ко музы…». Искус­ство­вед, выпуск­ни­ца Рос­сий­ской ака­де­мии худо­жеств Вален­ти­на Гор­ло­ва рас­ска­жет о самой вли­я­тель­ной рус­ской худож­ни­це в миро­вом искус­стве пер­вой поло­ви­ны XX века — «цари­це рус­ско­го аван­гар­да» Ната­лье Гончаровой.

4 апре­ля в 16:00 в цен­тре «Кос­мо­нав­ти­ка и авиа­ция» слу­ша­те­лей ждет лек­ция «Пер­вая мно­го­мо­дуль­ная: исто­рия стан­ции «Мир» о самом мас­штаб­ном и успеш­ном про­ек­те совет­ской кос­мо­нав­ти­ки. 6 апре­ля в 19:00 в пави­льоне «Рабо­чий и кол­хоз­ни­ца» состо­ит­ся лек­ция «Аги­та­ция и оформ­ле­ние празд­ни­ков в 1920‑е». Экс­кур­со­вод и моск­во­вед Татья­на Ворон­цо­ва пого­во­рит с участ­ни­ка­ми о том, как отме­ча­лись пер­вые совет­ские празд­ни­ки, как сме­ло и аван­гард­но укра­ша­ли сто­ли­цу, куда езди­ли агит­по­ез­да и агит­трам­ваи и как про­хо­ди­ли костю­ми­ро­ван­ные инсце­ни­ров­ки на Крас­ной площади.

7 апре­ля в 19:00 здесь же прой­дет лек­ция «Андрей Звя­гин­цев — от детек­ти­вов через рели­ги­оз­ное кино к соци­аль­ной дра­ме» от посто­ян­но­го рези­ден­та про­ек­та, кино­ве­да Дмит­рия Ела­ги­на. Андрей Звя­гин­цев — режис­сер, кото­ро­му уда­лось выве­сти порт­рет новой Рос­сии. Его боль­шой путь начал­ся с притч «Воз­вра­ще­ние» и «Изгна­ние», потом он пере­шел к реа­ли­сти­че­ско­му и соци­аль­но­му кино («Еле­на», «Леви­а­фан» и «Нелю­бовь»), при этом не отка­зал­ся от слож­ных фило­соф­ских тем. Через обра­зы роди­те­лей и детей худож­ник рас­суж­да­ет о при­сут­ствии боже­ствен­но­го в жиз­ни и чув­стве утра­ты надеж­ды на счаст­ли­вое будущее.

8 апре­ля в 19:00 цикл «Крат­кая исто­рия антич­ной фило­со­фии» про­дол­жит лек­ция «Фило­со­фия эпо­хи элли­низ­ма: сто­и­цизм». Выпуск­ник фило­соф­ско­го факуль­те­та име­ни М.В. Ломо­но­со­ва Дмит­рий Круг­лых рас­ска­жет об одной из самых боль­ших и вли­я­тель­ных антич­ных школ, фило­со­фия кото­рой была направ­ле­на на пре­одо­ле­ние слож­но­стей, твер­дость и муже­ство в жиз­нен­ных испытаниях.

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