Русский Север. Галерея «Беляево» открывает коллективную выставку живописных работ

Галерея «Беляево» рада сообщить об открытии коллективной выставки живописных работ, посвященная теме Русского Севера. Выставка подготовлена при поддержке Московского Союза Художников.

Участники обращаются к пресыщенному актуальными проектами зрителю напрямую, через традиционное искусство. Это путь не провокации, а честного созерцания, где художник – проводник между бытием и зрителем, который в свою очередь вовлекается в произведение с помощью простых инструментов, кистей, красок и льняных холстов. Разумным и убедительным видится выбранный способ общения с аудиторией на тему Русского Севера, которая и объединила художников.

Выставку необходимо осмыслить неспешно, равно как и само понятие «Русский Север», смысл которого не ограничивается лишь территориальностью, а имеет, прежде всего, символическую, историческую и культурную значимость для страны.

Начиная с середины XIX века, образованное российское общество все сильнее стремилось найти и понять себя, свою страну, народ, его прошлое и глубинную культуру. Вместе со строительством железнодорожной ветви до Архангельска на Русский. Север потянулись лучшие люди страны, промышленники и финансисты, воодушевленные патриотическими чувствами и просветительскими идеями вкладывали собственные средства в развитие региона и пробуждение подлинного интереса к этому все еще диковинному краю.

Выдающиеся русские художники: К. Коровин, В. Серов, А. Борисов, В. Верещагин, А. Архипов и другие одними из первых отправлялись в долгие и тяжелые экспедиции к берегам Белого и Баренцевых морей, где открывали для себя уникальность северной природы – сдержанной, но бесконечно выразительной.

Посетив Север однажды, никто из них не оставался безразличным: был создан колоссальный пласт картин, имеющих мировое культурное значение.

Подобные эмоции испытывают и современные прогрессивные живописцы, которые покидают благоустроенные, теплые мастерские в поисках себя и вдохновения в некой «таинственной сокровищнице» под названием «Русский Север», где сосредоточено многовековое культурное наследие народа и сохранилась первозданная красота уникальной северной архитектуры и природы.

Традиционное искусство не нуждается в длинных кураторских текстах и не требует дополнительного объяснения, оно понятно визуально. Поэтому художники, получив мощнейшее эстетическое наслаждение от увиденного на севере и желая поделиться этим чувством, высказываются не в сложночитаемых аннотациях к картинам, а в самих живописных произведениях, которые можно увидеть на выставке «Край белых ночей».

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