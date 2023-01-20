В Галерее на Песчаной открывается выставка «Алхимия готики» художницы Лены Скрипкиной

В Галерее на Песчаной̆ Объединения «Выставочные залы Москвы» состоится открытие выставки «Алхимия готики» художницы Лены Скрипкиной.

«Алхимия готики» — тотальная инсталляция, которая исследует и переосмысляет архитектонику средневекового готического собора, обращаясь к идее «anima mundi» («мировой̆ души») и воссозданию алхимической̆ практики.

Идея проекта возникла во время пребывания художницы в резиденции «Cité internationale des Arts» в Париже. Результатом стали серии объектов и инсталляций, использующие различные медиумы — от фотографии до скульптуры.

В основу выставки-исследования легли идеи философской школы Шартра о мировой̆ душе, которая понималась как связующее звено между миром божественным и материальным. Готический̆ собор представлял собой̆ земное воплощение anima mundi, а также становился опорой̆ для развития человеческого разума и духа. Определяя готический собор в этом трансцендентально-функциональном значении, Лена Скрипкина исследует его как сакральный объект, существующий в едином поле с алхимическими практиками.

Экспозиция «Алхимии готики» повторяет пространство собора и состоит из разделов, которые обозначены алхимическими понятиями. Язык алхимии, основанный на осмыслении химических превращений и физических трансформаций, становится отражением внутренних идей и формирует главную исследовательскую и художественную проблематику инсталляции.

Лена Скрипкина — художница, режиссер документального кино, теолог, мистик.

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