Такой Островский только в Театре Камбуровой!

6 и 8 июня в Театре музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой состоялась летняя премьера спектакля «Без вины виноватые в XXI веке». Создатели постановки попробовали приблизить драматурга к сегодняшнему дню и вот что из этого получилось.

Главная фабула пьесы, не смотря на практически полное отсутствие оригинала, все-таки сохранена. При этом зритель не остается обманутым, ведь новый спектакль всего лишь «фантазии на тему А. Островского», причем весьма любопытные, ведь извечные темы взаимоотношений родителей и детей, закулисной театральной жизни, правды и фальши переосмысливается в понятной и доступной форме для зрителя XXI века.

Несмотря на множество отсылок и скрытых смыслов, режиссерский посыл читается весьма легко, каждый зритель найдет именно ту болевую точку, наиболее точно попадающую в него. Их в постановке очень много, начиная от поиска «чистой и светлой» любви и доходя до полного одиночества среди единомышленников. Денис Сорокотягин (режиссер и автор сценического решения премьеры) продолжает экспериментировать с драматургическим материалом, создавая уникальные коллажи из классики (в спектакле кроме Островского звучит отрывок шекспировского «Гамлета»), современных текстов, личных воспоминаний, перекочевавших на страницы собственных сочинений Сорокотягина. Первым таким экспериментом молодого режиссера стал спектакль «СТИХИйный XXI век», вступающий в диалог со зрителем, с помощью современной поэзии известных авторов. Неудивительно, что звезды этого спектакля Юлия Зыбцева (Кручинина) и Роман Калькаев заняты в летней премьере. «Без вины виноватые в XXI веке», становится неким продолжением ранее заявленной темы. Легко узнается зеркальный зрительный зал, монологи героев, что-то доказывающих публике или стремящихся в чем-то убедить.

Тонкой нитью проходит внутри спектакля незримое присутствие художественного руководителя театра Елены Камбуровой: звучит песня «Будет ласковый дождь» в исполнении Артура Сахарова (Незнамов). Этот прием присутствия художественного руководителя характерен для многих постановок в стенах театра, стоит вспомнить звучащие записи голоса певицы в премьерном спектакле этого же сезона «Нянины сказки».

И все же Островский в Театре Камбуровой даже с многочисленными современными находками и акцентами, будет звучать совершенно иначе, чем в драматическом театре. Главная фишка камбуровцев – сочетание невероятно красивой музыки и поэзии. В последние годы современная поэзия преобладает именно в новых спектаклях театра. Прочтение становится действительно уникальным, с особой перчинкой, что делает честь каждому спектаклю в этом пространстве.

Автор – редакция.

Фото – Ирина МИШИНА

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