Роман с участием Достоевского и раритетный бинокль из «Литфонда»

Приближается Международный день театра. Аукционный дом «Литфонд» по этому поводу представит коллекцию старинных театральных биноклей – торги пройдут 25 марта 2022 года, уже сейчас идет предпоказ. А мы решили рассказать про интересный любовный треугольник с участием Федора Михайловича и некогда популярной актрисы Александры Шуберт-Яновской, театральный бинокль которой уйдет с молотка на предстоящем аукционе.

Итак, в главных ролях: молодая актриса, ее супруг – доктор, известный писатель, два поэта, несколько любовных записок и театральный бинокль.

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«Милый и добрейший друг мой, Александра Ивановна, с наслаждением прочел я Ваше письмо, тем более, что уже не думал более получать от Вас писем. Но Вы добры, как всегда, вспомнили обо мне. Так как, может быть, я буду в Москве в половине июля, то и думал только, что увижусь с Вами лично и тогда наговорюсь лучше всяких писем».

(Из письма Ф.М. Достоевского А. Шуберт-Яновской)

Акт первый. Влечение

Любимая ученица Щепкина Актриса Александра Ивановна Шуберт, комедийная актриса, служившая в Александринке (1853–1860 гг.), пленила трепетное сердце писателя. Впрочем, поклонников у красавицы всегда хватало. Хрупкая и черноволосая молодая женщина в свои 23 года уже была замужем вторым браком, причем – за другом Достоевского, врачом Степаном Дмитриевичем Яновским, лечившим Федора Михайловича от припадков в 40-годах.

Яркая актриса имела душевную склонность к писателям, ранее она уже встречалась с Гоголем. Теплые отношения с глубокомысленным драматургом Достоевским были ей очень интересны. Тем более, что в переписках он откровенно делился с ней своими творческими замыслами, рассказывал про работу над романом «Униженные и оскорбленные». И воодушевленно строил планы: «Если б у меня был хоть малейший талантишка написать комедийку, хоть одноактную, я бы написал для Вас. Хочу попробовать. Если удастся, то поднесу ее Вам в знак моего глубочайшего уважения…»

Третий лишний: «Вечный муж»

Для полноты картины стоит добавить, что супруг Александры не отличался романтичностью натуры, был зануден и придирчив. Так, близкий семье поэт Алексей Плещеев как-то высказался об отношениях супругов: «Я думаю, жить с Яновским скука мучинская, слушать всю жизнь одни фразы — ведь это всё равно что, если бы кого-нибудь осудили всю жизнь не есть ничего, кроме клубничного варенья!».

По версии литературных критиков, характер доктора, как и отдельные семейные обстоятельства из его жизни, получили развитие в герое Павла Павловича Трусоцкого из повести Достоевского «Вечный муж» (1870 г.). Поэт Аполлон Майков после прочтения этой повести так прямо и сообщил автору, что «узнал историю Яновского и его характер».

Разрыв и мемуары

Александра была из крепостных, возможно поэтому ей были свойственны более свободные взгляды на условности светского общества, она разделяла сочувствие простым людям, коим не отличались большинство современных дам. Достоевский чутко реагировал на эти черты в своей возлюбленной и откровенно признавался ей: «Очень бы желал заслужить Вашу дружбу. Вы очень добры, Вы умны, душа у Вас симпатичная, дружба с Вами хорошее дело. Да и характер Ваш обаятелен: Вы артистка; Вы так мило иногда смеетесь над всем прозаичным, смешным, заносчивым, глупым, что мило становится Вас слушать». Сама Шуберт-Яновская в своих мемуарах весьма корректно описывает приятельство с писателем. Хотя есть свидетельства, что однажды она все-таки решилась уйти от мужа, чтобы встретиться в Москве с «близким человеком». Затем события разворачиваются таким образом, что Достоевский вынужден положить конец этим отношениям. Он очень тонко прерывает их роман, о чем говорят чувственные строчки из очередного послания: «Прощайте. Целую еще раз Вашу ручку и искренне от всего сердца желаю Вам всего, всего самого светлого, беззаботного, ясного и удачного в жизни. Ваш весь, уважающий Вас бесконечно Ф. Достоевский».

Эпилог. Немой свидетель

Актриса хранила письма возлюбленного почти полвека. И только к закату своей жизни решилась поделиться ими с потомками. Искренний трепет и сердечная взволнованность наполняет каждое обращение к ней писателя: «Увижу ли я Вас, моя дорогая?.. Не удастся ли нам с Вами поговорить по сердцу? Как я счастлив, что Вы так благородно и нежно ко мне доверчивы. Я откровенно Вам говорю: я Вас люблю очень и горячо, до того, что сам Вам сказал, что не влюблен в Вас, потому что дорожил Вашим правильным мнением… Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в Вас! Это мне дает возможность быть еще преданнее Вам, не опасаясь за свое сердце. Я буду знать, что я предан бескорыстно…»

Александра Ивановна Шуберт-Яновская скончалась в возрасте 82 лет в Москве в 1909 году. Сохранившаяся любовная переписка стала частью истории, которая позволяет приблизиться к пониманию того, каким был и что чувствовал великий писатель. Но есть и еще один немой свидетель трепетной страсти – раритетный театральный бинокль Chevalier Paris с позолотой, принадлежащий актрисе. Аксессуар изготовлен в Париже (1850-1880 гг.).

Увидеть его, как и более сотни других старинных театральных биноклей, начиная с середины XVII века, из России, Европы и Америки, представленных из частного собрания коллекционера Александра Медведева, можно на предаукционной выставке в Аукционном доме «Литфонд». Предпоказ уже идет и продлится до 24 марта (с 11:00 до 20:00, кроме воскресенья и понедельника) по адресу Харитоньевский переулок, д. 24, стр. 2. Непосредственно аукцион, приуроченный к Международному дню театра, пройдет 25 марта. Стартовая цена за коллекцию назначена в 15 миллионов рублей.

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