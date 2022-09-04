«С нуля»: золотые нулевые в драме режиссера Василия Бархатова эксклюзивно в онлайн кинотеатре PREMIER этой осенью

Онлайн-кинотеатр PREMIER уже осенью представит новый драматический 8-серийный сериал производства Good Story Media – «С нуля» – историю о дружбе, любви, ревности и мести на фоне стремительно меняющейся современной России. Ностальгия по золотым нулевым, клубным вечеринкам и блестящей моде переплетаются с драматическими событиями из жизни двух сестер, чьи судьбы стали отражением целого поколения.

Действия остросюжетной драмы «С нуля» разворачиваются сразу в двух временных отрезках: в конце нулевых и в наше время. В 2008 году двоюродные сестры – студентки Лена (Надежда Калеганова) и Наташа (Маруся Фомина) учились в одном институте, жили в одной квартире, открывали для себя новые возможности и строили планы на будущее. В наше время Наташа – обеспеченная бизнесвумен, замужем за отцом Лены, а сама Лена живет с подругой на другом континенте, оборвав все связи со своим прошлым. Но спустя 12 лет сестрам вновь предстоит встретиться на похоронах отца одной и мужа другой. Лена не верит в несчастный случай и хочет отомстить сестре, которую подозревает в убийстве. Тем более, что прощальный подарок отца даёт ей такую возможность. Какую цену она готова заплатить, чтобы узнать правду?

«Для нашей страны нулевые – это особенное время! Время больших денег, больших желаний, больших искушений и мне было интересно посмотреть, как оно повлияло на мое поколение. Кто-то смог не растерять себя в этой золотой мишуре и блёстках танцполов, а кого-то эта красивая жизнь сломала – говорит Анна Борисова, креативный продюсер и автор сценария сериала «С нуля». Мы, наверное, одни из первых в киноиндустрии, кто начал ностальгировать по нулевым. Казалось бы, это было ещё вчера, а на самом деле прошло уже 15 лет, и мы уже сами другие и мир вокруг нас изменился. Поэтому именно сейчас приятно вспомнить, как нам было просто и весело тогда, в 2008 году».

Снял проект успешный театральный режиссер Василий Бархатов. На его счету более десятка нашумевших премьер в лучших российский и европейских театрах: Большом, Мариинском, MXT имени А. П. Чехова, Немецкой государственной опере, Шведской королевской опере, Венгерском государственном оперном театре, Франкфуртской опере и других. Сериал «С нуля» для Бархатова стал первым многосерийным кинопроектом.

«Нам очень повезло с режиссером. Василий Бархатов – большой художник и визионер. Он привнес в сериал много нестандартных для кино визуальных решений. Исполнительницы главных ролей – актрисы Надежда Калеганова и Маруся Фомина и другие актеры основного каста также имеют большой театральный бэкграунд», — добавляет Анна Борисова.

«Мне интересна эта история тем, что моя героиня постоянно находится в пограничных состояниях. С ней происходит много событий в двух сюжетных линиях: в 2008 и в наше время. Это сложная роль, нужно было сыграть человека, который проходит путь от положительного и семейного героя до того, кто живёт разгульной жизнью и уже далёк от положительного образа. При этом у моей героини нет недостатка в деньгах, но есть недостаток в любви и счастье», – поделилась Надежда Калеганова.

Помимо Надежды Калегановой и Маруси Фоминой, в сериале снялись: Виктория Клинкова, Максим Виторган, Павел Табаков, Екатерина Волкова, Сергей Чонишвили, Иван Фоминов, Кирилл Ковбас, Сергей Аброскин, Марина Кондратьева, Тереза Диуро и другие.

Осенью PREMIER также представит сериал «С нуля» в рамках конкурсной программы первого Фестиваля онлайн кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Роза Хутор с 18 по 23 сентября, а точная дата премьеры на платформе будет анонсирована дополнительно.

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