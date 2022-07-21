Сага о старообрядцах Галины Калинкиной «Лист лавровый в пищу не употребляется» вышла в свет в издательстве «Стеклограф»

В начале июля в московском издательстве вышел роман-надежда Галины Калинкиной «Лист лавровый в пищу не употребляется». — М.: СТЕКЛОГРАФ, 2022. (Городская проза)

Коснуться вопросов «второго раскола» в русской православной церкви (как правило, все знают только о первом – никоновском) не через публицистику, а через сюжетную прозу, узнать о соединении троих молодых людей в одну не родственную, не кровную семью, сплочённую одиночеством и ностальгией по дореволюционному прошлому, можно, прочитав это произведение – «Лист лавровый в пищу не употребляется».

«Смотреть на книги, разорванные, кинутые словно комья земли с лопаты, оказалось невыносимо больно».

О старообрядцах писали мало, о городских, мирских, «открытых» старообрядцах не писали вообще. Основные события разворачиваются в дореволюционной и послереволюционной Москве.

«Гордость перечёркивает людям их чистое девство напрочь. Невиданное дело – как высокая гордость людей принижает».

В романе упоминаются исторические фигуры: фарфорозаводчик М.С.Кузнецов, Сафо – актриса Ермолова, В.Ф. Войно-Ясенецкий (св.Лука Крымский). А действие происходит в знакомых нам районах столицы – бывших московских слободах, Алексеевской, Мещанской, Ердинёвской.

«Людям не требуется много времени понять, что они любят. Больше времени уходит, чтобы понять, любят ли их».

Некоторые городские объекты в романе не только связаны в московский водный узел, но и составляют между собой площадку, где место действия, сюжетные линии и взаимоотношения персонажей завязываются в узел интригующей фабулы. Второстепенные сюжетные линии выводят повествование из столичной Алексеевой слободы в станицу Чершавскую на Дону, в городок Верея Московской губернии, в село Селезнёво – старообрядческий центр под Рязанью и в провинцию Чжили в Китае.

«И кто-то поблизости говорит тебе ободряющие слова: оглянитесь, вы не одни, вас всегда, везде и всюду на одного больше».

Герои романа-надежды считают, что кто-то через мощь и красоту природы держит и человека. Если задуматься, и так жить можно: в одной маленькой семье посреди прельщённых и разрушающих, посреди вселенского горя. В том пропащем, искорёженном, что повсюду. В том неисправимо безнадёжном, что не очистилось, никуда не делось из города. В том необоримом, что подминает, да никак не подомнёт: душа по-прежнему устроена и жива.

«Человек горюет и скорбит о том, чего не знает. А по ту сторону, должно быть, идёт праздник обретения».

Галина Калинкина родилась и живет в Москве, окончила РГГУ, являлась редактором журнала «Дегуста.ру» и обозревателем российских академических журналов на Pechorin.net. Член жюри конкурса «Волга-Перископ»-2021 и Международной литературной премии ДИАС в 2021 и 2022 гг. им. Д.Валеева (Татарстан). Лауреат международных литературных конкурсов (в т.ч. им.Бунина, им.Катаева, им. Короленко, «Русский Гофман» и Волошинский сентябрь» (Критика), номинант канадской премии Э.Хемингуэя за роман-надежду). Её произведения опубликованы в журналах «Знамя», «Юность», «Этажи», «Сибирские огни», «Сура», «Север», «Textura», «Кольцо А», «Традиции и авангард», ЛИTERRAТУРА и в «Независимой Газете» ( НГ-Exlibris).

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