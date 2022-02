В начале нового тысячелетия всемирно известный саксофонист Игорь Бутман прославился еще и как выдающийся джазовый продюсер. В 2001 году он создал один самых крупных и успешных российских фестивалей мирового уровня – «Триумф джаза», который стал настоящим культурным явлением в российской музыке. В 2022 году событие проходит в 22-й раз и посвящено 100-летию российского джаза.

11, 12 и 13 марта в Светлановском зале Международного дома музыки выступят Трио легендарных музыкантов из США: Сайруса Честната, Вилли Джонса III и Джона Ли, бессменный хедлайнер Фестиваля — Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, один из самых знаменитых гитаристов современности, обладатель трёх «Грэмми» – Джон Скофилд и многие-многие другие!

Музыка и манера игры Джона Скофилда повлияла на несколько поколений джазовых музыкантов – журнал Downbeat называет его одним из трёх самых значительных гитаристов современности – наряду с Биллом Фризеллом и Пэтом Мэтини. «Овердрайвовый» звук и комбинирование фанка, постбопа и ритм-энд-блюза стали отличительными чертами его узнаваемого исполнительского стиля. Став известным как участник ансамбля Майлза Дэвиса, Скофилд затем достиг международного признания как солист и бэндлидер, выпустив более 30 альбомов, многие из которых стали классикой джаза. На его счету три премии «Грэмми» — две за лучшие соло (альбом «Past Present», 2015 год и композицию «I’m So Lonesome I Could Cry», 2016 год) и одна за лучший джазовый альбом («Country for Old», 2016 год). Скофилд известен своими громкими проектами, созданными совместно с другими джазовыми звёздами — Пэтом Мэтини, Чарли Хейденом, Эдди Харрисом, Medeski, Martin & Wood, Биллом Фризеллом, Брэдом Мелдау, Джеком ДеДжонеттом, Джо Ловано.

Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свой всемирно известный Московский джазовый оркестр, в котором играют одни из лучших джазовых музыкантов современности. За годы существования Оркестр зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года оркестр стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — «All-Star Global Concert» Международного Дня Джаза. Только за прошедшие пять лет Оркестр, названный знаменитым журналом «JazzTimes» «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США. Оркестр выступал на лучших концертных площадках планеты с такими легендами джаза как Ди Ди Бриджуотер, Нэтэли Коул, New York Voices, Кевин Махогани, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Уинтон Марсалис, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс, Кёрт Эллинг, Патти Остин и многие другие.

Сайрус Честнат (Cyrus Chestnut) считается величайшим джазовым пианистом своего поколения и пользуется всеобщим признанием как один из ведущих джазовых пианистов мира. В его дискографии более 30 сольных пластинок. Его творчество охватывает широкий спектр стилей и в нем всегда прослеживается вкус и острый ум музыканта. Сайрус сотрудничал с Dizzy Gillespie, the Dizzy Gillespie All-Star Bands, Wynton Marsalis, Branford Marsalis и многими другими.

С 1984 до 1993 гг. Джон Ли (John Lee) был басистом у легендарного трубача Диззи Гиллеспи (Dizzy Gillespie), выступая и записываясь в различных его коллективах, включая Dizzy Gillespie Quintet, Dizzy Gillespie Big Band и Dizzy Gillespie And The United Nations Orchestra – оркестр, удостоившийся премии «Грэмми». Джон Ли играл со многими великими музыкантами, среди которых Gary Bartz, Larry Coryell, Jon Faddis, Aretha Franklin, Roberta Gambarini, Roy Hargrove, Jimmy Heath, Gregory Hines, Miriam Makeba, James Moody, Claudio Roditi, Sonny Rollins и McCoy Tyner.

Будучи обладателем непревзойденного чувства ритма, Вилли Джонс III (Willie Jones III) входит в число ведущих барабанщиков мира. Его смелая артикуляция и постоянный поиск новаторских подходов к свингу – это результат влияния таких легендарных барабанщиков, как Philly Joe Jones, Art Blakey и Billy Higgins, а также плод его собственного многолетнего музыкального труда.

Также на Фестивале в Москве выступят американская певица Самара Джой, Квартет Алекса Сипягина, Юлиана Рогачева и квартет Алексея Чернакова, Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан.

«В 2022 году наш Фестиваль посвящен 100-летию российского джаза в связи с чем мы позаботились не только о том, чтобы пригласить замечательных артистов, но и том, чтобы расширить нашу программу. Концерты Фестиваля впервые пройдут в 6 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери, Ярославле и Красноярске. Также в рамках «Триумфа джаза» состоится серия выступлений участников Фестиваля в Джаз-клубе Игоря Бутмана, творческие встречи, большая Образовательная программа в музеях и культурных центрах Москвы и VIII Международный фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза», — отметил основатель и художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru