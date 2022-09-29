Saltaya: «Я не пришла в творчество, а вернулась к нему – к тому, что мне было дано изначально»

Певица Saltaya в интервью рассказала о своих целях, творческом кризисе и о том, как появился ее собственный музыкальный стиль.

– Чем вдохновлён ваш псевдоним? Откуда появилась Saltaya?

– Моя жизнь тесно связана с Алтаем, я там очень часто бываю. Дело в том, что мой муж, с которым я прожила тринадцать лет, родился в этих местах. Соответственно, бабушки и дедушки моих детей, их корни – именно там. Кроме того, я много лет практикую йогу, занимаюсь энергетическими практиками, а Алтай – очень сильное в энергетическом плане место. Оно вдохновляет меня. Есть такое выражение: «горы принимают» и «горы не принимают». Прекрасно ощущать себя принятой этой землей. Нотки мистики в моей музыке – это именно алтайские нотки.

– Если бы вас попросили назвать пять необычных фактов о себе, то что бы это было?

– У меня трое детей. Я инвестор с несколькими образованиями: РАНГХИС, РГСУ, бизнес-школа «Сколково», Московский институт Эриксона. Я работала как нутрициолог с олимпийскими чемпионами. Практикую йогу: могу стоять на голове по 7 минут. Вообще не пью алкоголь. Главное в моей жизни сейчас – творчество и музыка.

– Как вы пришли в творчество с учетом того, что вам явно есть, чем еще заняться? Что вас вдохновило?

Если оценивать жизнь как некий проект, то я уже могу поставить несколько «галочек»: у меня есть дети, я инвестор, член совета директоров крупной компании, основатель ЗОЖ-проекта…И вот наступает время исполнения мечты. Время реализации генетической детерминированности.

Я из музыкальной семьи. Моя мама долгое время была вокалисткой в ансамбле. Брат никогда не занимался с преподавателями, однако играет на четырех музыкальных инструментах. Сама я окончила только первый класс музыкальной школы, но при этом свободно подбираю на фортепиано любые мелодии, для меня это не представляет сложности. Так что я, наверное, не пришла в творчество, а вернулась к нему – к тому, что мне было дано изначально.

– Поворотный момент можете вспомнить?

– Все-таки это был не момент, а скорее накопительный эффект мощной поддержки. Друзья и подруги из бизнес-сообщества «Сколково» буквально тащили меня в музыку. Дух «Сколково» – это непременная реализация себя, воплощение в жизнь своего предназначения, своих истинных желаний. В конце 2021 года я уже начала признаваться себе в том, что хочу заниматься музыкой и танцами. Тогда у меня появился хореограф, я стала посвящать занятиям с ним много часов в неделю, то есть уже явно не просто «для себя». Это был первый шаг, за которым последовал второй, третий и так далее. Мне свойственно доводить до результата то, что я начала.

– А занятия вокалом? Или же вы опираетесь на природные способности?

– Да, последние полгода я также несколько раз в неделю работаю с прекрасным педагогом. До этого профессиональной подготовки не получила, пела для себя, но мне очень помогала и помогает йога – дыхательные практики, пение мантр. Все это делает сильнее и жизнеспособнее не только тело в организм в целом, но и голос.

– Сейчас часто можно услышать мнение, что в вокале главное – душа, эмоции, а техника – вопрос второстепенный. Так ли это?

– Вам нравится слушать людей в караоке? Я вот – не любитель. Хотя исполнителям в подобных местах не откажешь в душевности. Конечно, эмоции важны, но развивать технические навыки необходимо, если ты видишь себя на сцене. Не понимаю тех, кто приходит в музыку и не учится. Поверхностный подход мне не близок.

– Как бы вы определили ваш музыкальный стиль?

– Тяготею к инди-попу, но поиска и экспериментов не оставляю. Моя цель – передавать с помощью звука и поэзии свои идеи. Мои замечательные аранжировщики и саунд-продюсер помогают мне в этом.

– Передать идею – это здорово, но вот найдет ли она отклик у аудитории. Как понять, что понравится слушателю?

– Мне все равно, понравлюсь я или нет. Гонка за трендами, попытка угодить, разгадывание вкусов большинства – это предательство себя самой, прямо противоположное тому, что я хотела бы делать. Музыка для меня – чистое наслаждение свободой и созиданием. Только искренность. Только честность и открытая душа. Я зрелый человек, мне важно транслировать смыслы, к которым я пришла за годы жизни. А слушатели найдутся. Они есть уже сейчас – друзья, выпускники «Сколково», семья, посетители музыкального бара, где я выступаю. Надеюсь, их будет больше.

– Как появляются ваши треки и тексты к ним? Откуда приходят смыслы для выражения?

– Вдохновение приходит отовсюду, но особенно мощный подъем я чувствую после медитаций или энергетических практик. Иногда сначала рождается текст. Например, недавно я написала песню о связи природы и человека, и там мне был важен конкретный месседж, выраженный словами. Но бывает и так, что я сижу за роялем, что-то наигрываю, напеваю какие-то каверы, и вдруг новая, неожиданная мелодия уводит меня за собой, а слова находятся позже. Единого сценария нет.

– Не боитесь творческого кризиса, выгорания?

– Иногда я с тревогой думаю: а вдруг я больше ничего не напишу, вдруг придется из себя что-то вымучивать, скрести по дну пустого сосуда?..Это действительно пугает. Но проходит совсем немного времени, и я снова ловлю ветер вдохновения. Оно всегда возвращается, если оставлять разум открытым и быть готовым. Чья-то случайно оброненная фраза. Необычная сцена в кино. Какое-то событие в мире, заставляющее задуматься. В общем, страху верить не нужно.

– Какова ваша ближайшая цель, если говорить о развитии музыкальной карьеры?

– Думаю, что в следующем году будет альбом, но загадывать не хочу, сейчас все меняется слишком быстро. Что касается карьеры, то у меня есть дерзкий план – строить ее вне шоу-бизнеса и тусовки. Мне это просто не интересно.

– Поздний завтрак в модном ресторане в центре столицы, посещение салона красоты, подгонка платья для красной ковровой дорожки – это все отнюдь не события вашего идеального дня. Правильно я понимаю?

– Да, я понимаю идеальный день иначе. Я живу в загородном доме рядом с лесом, как всегда хотела. Там я поддерживаю связь с природой, дышу свежим воздухом, любуюсь деревьями. Туда ко мне регулярно приезжает педагог по вокалу. И вообще – чем больше музыки в моем дне, тем он лучше проходит.

– Если не дома, то где еще вам бывает хорошо?

– Поскольку я объездила почти весь мир, то уверенно могу сказать: практически везде. «Хорошо» я вожу с собой, как ручную кладь. Но особенно я люблю невероятной красоты Алтай, Бали и Сейшельские острова.

– Есть ли у вас ежедневные ритуалы для поддержания красоты и здоровья?

– Да, это система. Прежде всего, йога. Потом я со всей тщательностью отношусь к вопросу питания. Гуляю на свежем воздухе не менее часа. Кроме того, я много танцую. Искренне считаю своего хореографа Диму Кимана гением.

– К разговору о гениях. Как относитесь к современной музыке? Кого выделяете среди зарубежных звезд или звезд российского шоу-бизнеса?

– Из иностранцев мне нравится Адель, великолепная вокалистка, и в ее музыке есть подлинная глубина. Билли Айлиш интересна своим стилем и креативным подходом ко всему. Но гораздо чаще я слушаю немедийных исполнителей. Например, очень люблю Марину из «Полна любви». Это «вау» – иначе не скажешь. Обожаю Илью Киреева, мы с ним знакомы. Он просто потрясающий. Еще слежу за тем, что делает Добрыня. Этот огромный парень с татуировками и дредами живет на Алтае и пишет своеобразное алтайское рэгги. Не стоит его игнорировать, он – подлинная жемчужина тех мест.

– «Талантливый человек талантлив во всем». Как вы понимаете эту фразу? Можете ли вы применить ее по отношению к себе?

– Фраза эффектная, красивая, но субъективная. С одной стороны, мы легко вспомним титанов эпохи Возрождения, людей, способных на грандиозные свершения в разных сферах. С другой – ожидать, к примеру, что выдающийся нейрохирург споет на уровне той же Адель довольно странно, если не сказать безумно. Я не трачу время на рассуждения о том, талантлива я или нет. Считаю себя способной в разных сферах, и мне этого достаточно.

– Что бы вы посоветовали тем, кто еще только ищет свое призвание?

– Посоветовала бы подписаться на меня. Я разработала целую стратегию для людей с подобной задачей. Она представляет собой некую дорожную карту по раскрытию себя и своего таланта.

– А счастье на этой карте предусмотрено? Вообще что такое счастье для вас?

– Конечно, предусмотрено, иначе – зачем? Счастье – это хорошо организованная жизнь, где есть место любви к людям и своему делу, открытости миру и творчеству. Не нужно усложнять там, где все довольно просто.

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