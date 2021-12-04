Самые счастливые мамы живут в Озерске и Чебоксарах

В Озерском театре кукол завершает свою работу выставка портретов «50 счастливых мам и бабушек». Нарисовать маму ко Дню матери предложила актриса Светлана Трофимова-Ерохина.

— Надо обязательно рассказать о каждой маме. И сделать это должен сам ребенок, — решила Наталья Сальникова, завлит театра кукол.

Так, в 2018 году, появился уникальный проект, который в этом году проводился в четвертый раз. Дети рисуют мамочку, процесс фотографируется, а потом в сети появляется рассказ о ней, фотография и портрет. Юный художник работает по-взрослому, и за свой труд получает бесплатный пригласительный для мамы.

Выставка получилась чудесная, тёплая. Дети старательно рисовали своих любимых мам и бабушек. Все они узнаваемы и похожи, каждый ребёнок сумел передать не только знакомые черты лица, но и характер. По утрам служителей театра встречали милые мамы, улыбаясь с портрета, они заставляли улыбнуться всех. Выставка стала самой главной фотозоной в театре кукол, многие сумели сделать фотосессию у любимого портрета.

Среди юных художников есть ребята, участвующие почти каждый год. Александр Бобров в третий раз нарисовал портрет своей мамы. Активными участниками стали: 25 школа 3 «а» класс, классный руководитель Нина Николаевна Орлова, 23 лицей 3 «б» класс и 38 школа 1 «б» педагоги Ирина Серафимовна Малышева и Наталья Александровна Пауль. Портреты счастливых мам нарисовали дети из 30, 36, 32 школы, 39 лицея, 50, 51, 55 детских садов и первоклассники «Точки роста» педагог Марина Николаевна Самсонова.

Возраст юных художников различный — от одного года до 14 лет. Годовалая Ляйсан рисовала портрет со старшими сестренками. Совсем неважно, кто кому помогал, главное всей семьей потрудились и вместе пришли в театр кукол. После выставки Ляйсан впервые смотрела спектакль, это был ее дебют.

Все работы замечательные. Особое сходство фотографии с портретом у Тимофея Гудкова и Семена Панкова. Кто знает, может именно эта акция раскроет талант будущих художников.

Акция «50 счастливых мам и бабушек» в очередной раз нашла сердечный отклик у маленьких озерчан и их наставников.

Вот, что написали наши постоянные зрители и участники всех проектов театра Ольга Новоселова и Катенька:

«Дорогой Озерский театр кукол «Золотой петушок», СПАСИБО огромное за проект «50 счастливых мам и бабушек», который даёт возможность ребёнку творить, получить в награду билет и провести замечательный вечер с бабушкой на чудесном спектакле!!!».

Озерский театр кукол с радостью поделился своим проектом с другими театрами. В этом году эстафету подхватил Чувашский театр кукол. И теперь дети в городе Чебоксары рисуют своих мам и бабушек. Хештег #СчастливыВместесОзерском — объединил самых счастливых!

И, в завершение, мнение озерчан об этой акции: «Вы молодцы, думаете о детях, о необходимости поддержки семьи. Радостные и счастливые лица. Спасибо!»

«Возрождение семейных ценностей – ключ к сохранению (выживанию) нации!!!».

Такие отклики вдохновляют, хочется придумывать новые истории. Театр кукол всегда готов удивлять!

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