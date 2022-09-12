САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Игоря Новикова «Наши»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Игоря Новикова — одного из самых заметных художников современности, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Бернском художественном музее, в Музее Людвига в Будапеште и других государственных и частных собраниях по всему миру.

Заслуженный художник Игорь Новиков известен и в России, и за рубежом. Его фирменным стилем является внедрение красных и белых, реже — черных и желтых человечков-пиктограмм в пространство узнаваемых картин природы или городской среды. Унифицированные человечки распространяются не только географически «от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей», но и во времени, путешествуя по классическим сюжетам Репина, Верещагина, Левитана, Рериха, Тулуз-Лотрека и далее вглубь веков, доходя до средневековой европейской гравюры. Фрагменты некоторых известных работ своих предшественников Новиков воспроизводит почти буквально. Присутствие других признанных мастеров, как, например, Малевича или Шагала, угадывается лишь в общем стиле отдельных работ автора. Эти заимствования не хочется называть компиляцией, потому что Игорь Новиков создает новые смыслы и новую стилистику, используя материал предшественников исключительно в качестве сырья.

Армия его человечков подобна полчищу муравьев, где каждая единица выполняет свою специфическую функцию, но при этом сама по себе ничего не значит. Однако вместе они становятся силой, способной преображать пространство. Муравьи не просто живут колониями — их поведением управляет коллективный разум, диктующий каждой особи необходимость полного подчинения общим установкам для реализации задач рода, вплоть до подавления инстинкта самосохранения индивида. Вряд ли об этом думал Новиков, но его колонизаторов и муравьев роднит даже цветовая гамма: науке известны красные огненные муравьи, желтые сумасшедшие муравьи, большие черные муравьи и белые муравьи-термиты, и, если считать бурых муравьев красно-черными, других оттенков среди их популяции не встречается.

Человечки Новикова напоминают персонажей, сбежавших с предупреждающих дорожных знаков, прихвативших с собой что было под рукой: кто инструменты, а кто оленей. Их трудно назвать безликими, потому все, что они хотят до нас донести, выражается не лицом, но фигурой и ее положением в пространстве, и не единицами, а массой. В отличие от безучастных символов на дорожных знаках, пиктограммы Новикова несут в себе заряд энергии: каждый из них находится в действии, и вместе они бодро осваивают новые территории, подминая их под себя. Это впечатление активности при максимально лаконичных формах персонажей создается благодаря «плакатности» элементов, внедряемых им в реалистичный пейзаж. Плакат по сути своей активен, и наложение элементов плаката на эпический, повествовательный фон моментально отбрасывает фоновое повествование в прошлое, закрепляя за бодрыми человечками-пиктограммами будущее. При этом наши завоеватели не изображают картин будущего даже намеками, но лишь утверждают свою коллективную победу, что, впрочем, неудивительно: плакат всегда сиюминутен. Задача молчаливых человечков проста и понятна — быть авангардом перемен, меняющих если не саму действительность, то ее прочтение.

Выставка «Наши» в музее Эрарта объединит более 60 работ — посетители увидят картины разных периодов творчества автора, дополненные пространственными арт-объектами и цитатами Владимира Маяковского.

Мало кто знает, что Маяковский начинал как художник-авангардист, создавая политические плакаты для издательств «Сегодняшний лубок», «Левый фронт искусств» и «Окна РОСТа», и лишь потом стал писать стихи. Плакатность стиля и смелость, с которой автор «коряво, грубо, зримо» внедряет новые формы в закостенелую классику, роднит поэзию Маяковского с творчеством Новикова.

Выставка работает с 17 сентября 2022 по 15 января 2023 года.

Игорь Новиков — российско-швейцарский художник, действительный член Российской академии художеств. Родился в 1961 году в Молдавии, в семье художника А.И. Новикова. После окончания Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова примкнул к движению позднего нонконформизма конца 80-х годов и стал одним из основателей знаменитого московского арт-сквота на Фурманном переулке. С 1990 года живет в Швейцарии, но регулярно бывает в России. С 1990 по 1993 год был стипендиатом ЮНЕСКО и работал в творческих мастерских Ле Корбюзье.

Начинал работать в стилистике соц-арта. Произведения Игоря Новикова всегда узнаваемы. Характерным авторским приемом является использование человечков-пиктограмм, внедренных в пространство известных пейзажей или в городскую среду, — они также выступают и в виде отдельных объектов.

Работы художника экспонируются в Европе и в России, успешно продаются на аукционах Sotheby's и Phillips. Игорь Новиков занимает 28-ю строку рейтинга «50 самых дорогих ныне живущих российских художников» газеты The Art Newspaper Russia. В 2017 году был награжден золотой медалью Российской академии художеств, а в 2019-м — серебряной. Работы Игоря Новикова представлены в Третьяковской галерее, Русском музее, Бернском художественном музее, в Музее Людвига в Будапеште и других государственных и частных собраниях по всему миру.

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