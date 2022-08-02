В библиотеку приложения «Живые страницы» вошла трилогия Л.Н. Толстого «Детство.», «Отрочество.», «Юность.»

Компания Samsung Electronics сообщает, что в библиотеке мобильного приложения для интерактивного чтения «Живые страницы» стали доступны повести великого классика русской литературы Льва Николаевича Толстого «Детство.» «Отрочество.» «Юность.». Появление трилогии Л.Н. Толстого в приложении «Живые страницы» приурочено к 170-летию публикации одноименной повести русского писателя.

Приложение «Живые страницы» – интерактивная энциклопедия, которая позволяет знакомиться с русской литературой в новом формате – в меню приложения представлены разделы с расширенной информацией об авторе, героях, времени, местах и событиях, описанных в произведениях. Все это позволит по-новому взглянуть на известные повести Л.Н. Толстого.

Трилогия «Детство.» «Отрочество.» Юность» во многом основывается на биографии самого Л.Н. Толстого, и эксперты также тщательно изучили возможных прототипов главных героев. С «Живыми страницами» вымышленные персонажи становятся ближе к реальности.

Повествование ведется от лица Николеньки Иртеньева, который находится в центре истории, описанной в трилогии. Читатель наблюдает за чувствами и мыслями маленького мальчика, который постепенно превращается в юношу. В разделе «Игры в слова» был создан тест «Внутренний мир Николеньки», который позволит легко и весело проверить, насколько хорошо читатель понимает главного героя.

Под руководством известного эксперта – литературоведа и заслуженного учителя России Л.И. Соболева раздел «Ход времени», посвященный связям между книгой и реальной историей, превратился в подробный культурологический комментарий. Пользователи прочтут о жизни дворовых крестьян и гувернеров, изучат правила псовой охоты и мазурки, узнают, как делать визиты и как было устроено поступление в университет в XIX веке.

Книга «Детство.» «Отрочество.» Юность» является частью школьной программы и поэтому особое внимание было уделено сложным и редким словам. Редакторы, работающие над материалами, пояснили значения множества слов, среди которых «шлея», «гашетка», «своекоштный» и «рейсфедер». «Живые страницы» помогут юным пользователям расширить словарным запас.

«Поддержка образования и литературы занимает важное место в корпоративной социальной ответственности компании Samsung. Мы рады, что приложение «Живые страницы» развивается, пополняясь знаковыми произведениями, а его возможности и функционал помогают современным читателям по-новому взглянуть на классическую русскую литературу», – прокомментировал Сергей Певнев, вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics в странах СНГ.

На сегодняшний день в библиотеку мобильного приложения «Живые страницы» входят произведения русских классиков, в том числе: «Мертвые души», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Идиот», «Двенадцать стульев», «Тихий Дон», «Обломов», а также современные произведения – книги лауреатов премии «Ясная Поляна»: романы «Лавр» Евгения Водолазкина и «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Кроме того, в библиотеке доступны пьесы «Горе от ума», «Ревизор», «Вишневый сад» и «Гроза» в формате чата. Каждая книга в приложении сопровождается интерактивными сценариями и комментариями экспертов, которые помогают лучше понять то или иное произведение и его контекст.

Приложение «Живые страницы» доступно бесплатно в магазинах Google Play и Galaxy Apps для мобильных устройств на платформе Android.

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