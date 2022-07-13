САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В книжном магазине «Во весь голос» представили книгу Елены Безсудовой «Всё хорошо, мам»

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В конце июня, в книжном магазине Санкт-Петербурга «Во весь голос» состоялась презентация книги Елены Безсудовой «Всё хорошо, мам».

Гостями вечера стали самая объективная блогерка Питера и переводчица популярного нонфика Елизавета Пономарева и психолог, специалист по работе с зависимым поведением Жанна Засыпкина.

Поговорили о том, как жизнь становится литературой. И какая реальная история может стать новеллой или романом. О повторяющихся семейных сюжетах (можно ли их изменить?). И, конечно, о поколении 90-х, последнем поколении авантюристов.

Финал мероприятия завершился традиционными вопросами и автограф-сессией.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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