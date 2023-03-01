SASHA BELAIR посвятила трек новенькому Бэнтли

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Трек «Bentley» - это модный, заводной трек с ярким победным триггерным центром, посвящённым новой покупке певицы в Лос-Анджелесе: кабриолета Bentley.

sasha belair - bentley

«Новый Bentley манит манит; Beverly Hills-это old money; Pineapple fresh в стакане; Billion cash в кармане».

Песня о прихотях звезды, которая идет к своей цели быть богатой и иметь в кармане миллиард долларов. «Нравится-бери» иронизирует автор слов SASHA BELAIR, рассчитывая на свою осознанную аудиторию с высокими коммерческими целями и приглашает их зажечь в танце.

Релиз уже доступен к прослушиванию на всех площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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