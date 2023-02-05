Саша КРУГОСВЕТОВ: «Криминал стартовал гораздо активнее воспитанных мальчиков»

Новая книга Саши Кругосветова «Полёт саранчи», вышедшая в издательстве АСТ, состоит из двух параллельных романов, дополняющих друг друга. В первом описывается путь Бориса Березовского и его команды, второй – о судьбах русских авантюристов (Троцкий, Парвус, Азеф) как предшественников всех последующих революционных изменений. В чем проявилась связь времен? Что общего было в характерах героев-авантюристов? Какой на самом деле была жизнь в девяностых и ранних двухтысячных? Об этом и многом другом побеседовали с автором книги.
– В своей новой книге «Полёт саранчи» вы не расследуете «дело Березовского», а исследуете его эпоху – с конца восьмидесятых до начала двухтысячных годов, заодно описывая жизнь главного героя, Сергея Турчина. Можно ли назвать его вашим альтер эго или был другой реальный прототип? И если нет, то насколько совпадала его работа, а главное – оценка Березовского – с вашими? Вы ведь тоже сотрудничали с питерским филиалом ЛогоВАЗа?
- Вы правы, мне интересен был не просто феномен Березовского – я попытался воссоздать картину эпохи девяностых. Главный герой Сергей Турчин – вымышленный персонаж, у которого есть конкретный прототип, мой хороший товарищ, с которым мы вместе работали до перехода в ЛогоВАЗ. В дальнейшем наши пути разошлись, хотя мы и остались друзьями, а мой герой, сохраняя антураж личной жизни прототипа, в точности повторяет траекторию движения автора внутри системы ЛогоВАЗ. Все, что в книге происходит с Турчиным (помимо личной жизни), я сам знал и видел. Мы встретимся со многими известными и малоизвестными представителями бизнеса, как российского, так и международного, науки, искусства, власти, криминала, правоохранителей – это все мои личные впечатления и оценки. О тех, о ком знал понаслышке, с кем не имел личных контактов, не пишу. То же можно сказать и о моих воспоминаниях о популярных местах встреч, тусовок, стрелок, о наиболее громких преступлениях того времени. И тем не менее, чтобы воссоздать общую картину Москвы и Петербурга, мне нередко приходилось черпать информацию из СМИ того времени. Историческая линия книги также опирается на справочную информацию и публикации профессионалов, исследовавших судьбы лидеров Октябрьской революции. Именной указатель книги содержит более полутора тысяч персон, не меньше половины из них – люди, с которыми я имел личные контакты. Является ли Сергей Турчин моим альтер эго? В известной степени да; добавлю только, что главный герой – в сравнении с автором – получился, пожалуй, куда более белым и пушистым.
– ЛогоВАЗ первым в Советском Союзе стал официальным дилером Мерседеса. Вслед за этим последовало дилерство Дженерал Моторз, Вольво, Крайслера, Хонды, Дэу… А на каком автомобиле в те времена ездили вы? И на чем вообще любите путешествовать?
- В петербургском представительстве ЛогоВАЗа были представительские автомобили, на которых с водителями ездили директор и два зама. Это были иномарки: Меседес, Вольво и Джип Чероки. У меня было много поездок по бизнесу в Финляндию, и я пользовался хорошей северной машиной Вольво. В свободное от работы время, в выходные многие сотрудники предприятия имели в своем распоряжении Жигули. Все 90-е я прокатался на скромных пятерках, семерках и трехдверной Ниве. После ухода из ЛогоВАЗа интенсивность моих деловых поездок, встреч, приемов делегаций заметно уменьшились. Будучи руководителем нового бизнеса, я отказался от личного водителя и сам сел за руль служебного автомобиля. Тогда моей первой машиной оказался Джип Черокки – потом были разные. На Ленд Крузере Прадо (в те годы Тойота отличалась высокой надежностью) я с семьей объехал весь Северо-Запад.
– Расскажите, насколько криминальным был тогда мир бизнеса в России и Санкт-Петербурге.
- Придя из академических кругов, герой книги рассчитывал делать бизнес «чистыми руками». ЛогоВАЗ поначалу формировался тоже в основном из бывших научных сотрудников, создавших прекрасную обстановку для решения непростых задач бизнеса в условиях постоянной чехарды законов. Турчину казалось это привлекательным, и он с удовольствием вписался в орбиту проектов тогда еще российско-итальянского СП. Криминал в бизнесе стартовал гораздо активнее воспитанных мальчиков из Академии, он и диктовал уже правила игры по всей стране. В Петербурге было минимум две власти: отцы города от Смольного и неофициальные, но не менее влиятельные отцы города от ОПГ разного сорта и коронованных блатных. В книге я посвятил несколько глав устройству криминального мира, в основном – с привязкой к Петербургу. Руководители логовазовской группировки быстро усвоили неписанные правила бизнеса, считавшиеся нормой тех времен, и обстановка в системе Березовского резко изменилась в худшую сторону. Удалось ли Турчину не перейти собственных красных линий, сохраниться как личность, выдерживать общечеловеческие нормы ведения дел в рамках принятых законов? В какой-то степени, да. Но такой Турчин плохо уживался с мажорами быстро растущего ЛогоВАЗа, захватывающего новые области бизнеса России. В 98-м Турчин взял курс на уход из системы Березовского и постепенную передачу дел, а в 2000-м покинул ЛогоВАЗ. Я подобрал наиболее интересные вырезки из газет о бесчинствах преступных группировок, собрал их в несколько коллажей и включил в книгу. Вопрос публикации вырезок был согласован с правообладателями.
– В романе вы пишете, что ничего из того, что исследовали в многочисленных советских научных школах, теперь не вспоминается, и все оказалось «ненужной болтовней, в определении Арендт». Неужели все это на самом деле так? Советское прошлое, советская наука…
- Давайте уточним, что я писал о науке. В Советском Союзе существовали коллективы, работавшие в прикладных закрытых институтах и КБ. Они дали стране ракеты и космос, атомные электростанции и малогабаритные ядерные источники энергии, лучшую в мире аэродинамику военной авиации, неплохую по тому времени гражданскую авиацию, конкурентную – до поры до времени – микроэлектронику, советские вакцины и антибиотики и многое другое. С 60-х по конец 80-х я работал в области создания цифровых систем управления, синтеза конечных автоматов и логических схем. Молодые научные работники того времени были воодушевлены возможностью создавать новые виды бортовых систем управления на базе цифровой техники. Прикладники пробовали свои силы и в новых теориях. В то время практически во всех вузах и университетах существовали кафедры теории автоматов, в столицах республик работали институты кибернетики, выпускались научные журналы, проводились всесоюзные и республиканские семинары, публиковалось огромное количество статей, защищались диссертации по новым дисциплинам. Мы долго потом вспоминали: «У нас была великая эпоха».
О развитии микроэлектроники в СССР и об ее состоянии на 2019 год я выпустил обзор (
– Как, по-вашему, передал ли фильм «Олигарх» Павла Лунгина атмосферу, царившую в окружении Березовского в начале карьеры на ЛогоВАЗе? У вас это «теплая компания советских интеллигентов, решивших заняться зарабатыванием денег», в фильме вроде бы та же ситуация. А как было на самом деле?
- Поначалу это было именно так. Но вскоре жизнь внесла свои жесткие коррективы. Мне жаль, что талантливый режиссер повелся на восторженную декларацию книги Дубова «Большая пайка», по которой был сделан сценарий: «Вот мы какие, мы всё могём!» Фильм, на мой взгляд, получился плоским, восторженным и далеким от жизни. Не спасли и первоклассные актеры: Владимир Машков, представивший в виде героя-любовника БАБа – в жизни суетливого, сбивчиво говорящего, жадного до денег и сладостей, и обаятельнейший Леван Учайнешвили, красиво представивший Патаркацишвили, жестокого ханжу и беспринципного хапугу. А ведь в руководстве ЛогоВАЗа были и другие, весьма талантливые и приличные руководители и сотрудники, которых никак не причислить к «саранче». К сожалению, не они оказались героями фильма.
– Саранча в названии книги – это кто? Уничтожившие государство новые русские или все-таки их предшественники-авантюристы, о которых также речь в вашем романе – Троцкий, Азеф, Парвус?
- Скажу прямо: и новые русские, и младореформаторы, и авторитетные предприниматели, и воры в законе, иные представители администрации, работавшие в смычке с теневыми градоначальниками, и прочий сор, вынесенный на поверхность водоворотом истории. Названные вами их предшественники времен Октября 17 года – разве они лучше «нашеньких» из 90-х?
А еще и библейский образ: «Саранче приказано губить не имеющих печати Божьей (Иоанн Богослов)».
Беседовал Олег БУГАЕВСКИЙИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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