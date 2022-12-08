Сатирическая комедия «Титаник»: в Театральном центре СТД РФ на Страстном премьера!

Театральный квартет «Заячий стон», состоящий из четырех артистов «Ленкома», представляет сатирическую комедию «Титаник». Спектакль в стиле StandUp–кабаре прольет свет на всем известное событие, произошедшее с великим, непотопляемым кораблем и перенесет действие в повседневную жизнь. «Титаник» - коктейль из скетчей, песен, юмора и монологов про наши айсберги, которые могут нас потопить. Вот что рассказывают артисты спектакля о предстоящей премьере.

Алексей Поляков: «Титаник - метафора нашего мира. Мы каждый день встречаемся на своем пути с различными айсбергами - забыл поменять резину и попал в гололед, опоздал на работу или экзамен. “Титаник” - история об излишней самоуверенности и халатности. Истории, которые произошли с “Титаником” и которые могли бы с ним произойти, мы и расскажем в серии скетчей».

Максим Амельченко: «Спектакль рассказывает обо всех нас - плывущих по океану жизни и рано или поздно встречающих свой айсберг. Как продолжится наше плавание, как не потонуть раньше, чем нужно, можно ли отдалить это роковое событие? Наш спектакль - это тоже “Титаник”, который все время норовит утонуть, а мы ищем возможности его спасти и всё-таки попытаться доплыть до Нью-Йорка».

Кирилл Петров: «На примере крушения «Титаника» мы хотели показать, как различные мелочи влияют на нашу жизнь. Как случайно забытый бинокль, к примеру, стал одной из причин крушения такого гиганта. Спектакль “Титаник” - проекция нашей жизни, которая всегда имеет начало и конец, вопрос только в том, как долго ты сможешь не встречаться со своим айсбергом».

Виталий Боровик: «“Титаник” для меня - олицетворение сил судьбы, рока, чего-то неизбежного. Рядом с этим гигантским кораблем человек ощущает себя неспособным сопротивляться со стихией и неизбежностью, но при этом крайне важно не потерять самого себя».

Как знаменитый оркестр «Титаника» играл до самого конца, так и артисты спектакля “Титаник” не остановят показ своего спектакля до тех пор, пока… (впрочем, будем без спойлеров).

Премьерный показ спектакля состоится 9 декабря в Театральном центре на Страстном.

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