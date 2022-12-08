«Школа мечты» нашла единомышленников в «Машуке»

Со 2 по 5 декабря в Центре знаний «Машук» (Пятигорск) прошла образовательная программа для тех, кто готов подойти к решению задач капитального ремонта российских школ творчески и по-современному.

1 сентября 2022 года более 1000 школ России встретили своих учеников обновленными, а к 2026 году таких школ должно стать 7300 по всей стране: такие цели ставит программа капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования», которую реализует Министерство просвещения России вместе с Минстроем и регионами страны. Еще на старте программы президент России Владимир Путин четко обозначил основных заказчиков проекта – это дети, родители и педагоги - именно с ними предложено обсуждать все детали планируемого ремонта.

Федеральный штаб общественного контроля по вопросам капремонта школ и развития школьной инфраструктуры под руководством Натальи Кравченко, члена Общественной палаты РФ, предложил по-новому посмотреть на задачу и пригласил менеджмент школ и ответственных за реализацию программы в регионах в проект «Школа мечты», где умеют и учат «упаковывать» мнение этих основных заказчиков в современный дизайн образовательных пространств – развивающий и функциональный.

- Настоящие перезагрузка и осовременивание школьных пространств без привлечения дизайнеров и архитекторов, специализирующихся именно на образовательных пространствах, вряд ли возможны, - считает Наталья Кравченко. – За три неполных дня участники программы в «Машуке» получили знания от лучших экспертов, на практике освоили методику соучаствующего проектирования и разработали модели региональных подходов к решению этой непростой задачи на стратегических сессиях.

Как решить задачу, думали около 130 представителей 19 регионов России – от директоров школ до ректоров вузов и управленцев в сфере образования. Рецепт успеха в сумме нескольких слагаемых: просвещение директоров школ, студентов и молодых специалистов в области архитектуры и дизайна современных образовательных пространств, и - совместная работа с применением уже имеющегося опыта и на основании мнения «основных заказчиков». Креативный ресурс студенческого сообщества и молодых специалистов способен предложить творческие решения, которые лягут в основу банка решений для школ страны.

«Школа мечты» это уже доказала - в октябре 15 студентов из 9 регионов страны всего за неделю смогли пройти лекционный цикл, освоить пространства лучших школ на живых экскурсиях и разработать эскизный проект для реальной подмосковной школы. Еще на старте идея экспедиции проект «Школа мечты» получил поддержку Министра просвещения Сергея Кравцова, и студенты «не подкачали».

Лаборатория образовательных пространств «Школа мечты» в «Машуке» - следующий этап проработки компетенций школьного сообщества и тестирования идей проекта. С участниками поделились знаниями специалисты лаборатории образовательных инфраструктур МГПУ и студии EduDesign, генеральный директор ПроШколы, исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова, директор ФГБУ «Дирекция «Школа 2025» Олег Клочков.

Как отметил зам. директора ФГБУ «Дирекция «Школа 2025» Василий Емельянов, «Школа мечты» уже показала себя важной площадкой обмена мнениями как экспертного сообщества, так и непосредственно исполнителей, главной целью которых является создание современной образовательной инфраструктуры: «Организаторам, не смотря на сжатые сроки подготовки, удалось собрать активные и хорошо подготовленные региональные команды, а также федеральных экспертов в области проектирования, педагогического дизайна и комплексной реализации объектов образования. Уверен, эта встреча была одинаково полезна до всех сторон. Теперь важно максимально быстро донести для всех участников программы по капитальному ремонту выработанные решения и подходы, позволяющие на системной основе решать задачу по созданию современной образовательной среды путем капитального ремонта школ».

По словам организаторов, участники уже ждут в своих регионах экспертов проекта и готовы включаться в качественное исполнение капремонта, основанного на мечтах детей, современных технологиях и дизайн-подходе.

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