Секреты съемок первого художественного фильма в космосе «Вызов» раскрыли на образовательном заезде в арт-кластере «Таврида»

В арт-кластере «Таврида» с 24 по 30 июля проходил образовательный заезд «Наука как искусство». Первый художественный фильм, снятый в космосе на Международной космической станции — фильм «Вызов» — является ярким примером такого синтеза науки и искусства. Как снимали уже ставший легендарным кинопроект и с какими трудностями столкнулась съемочная группа в процессе — выяснили в арт-кластере «Таврида» (проект Росмолодёжь) в рамках пятого заезда.

Пятый образовательный заезд арт-кластера «Таврида» под названием «Наука как искусство». Главным мотивом всех арт-школ заезда является синергия творческого подхода и науки, совмещение на первый взгляд несовместимых форматов. Участники шести арт-школ на протяжении недели работали над собственными продуктами на стыке науки и искусства. Одним из ярчайших примеров такого проекта является фильм «Вызов» — первый в истории художественный фильм, снятый в космосе. Это совместный проект ГК «Роскосмос», АО «Первый канал» и киностудии Yellow, Black and White, собравший в прокате уже более 1,5 миллиарда рублей.

В рамках программы пятого образовательного заезда «Наука как искусство» прошла встреча с Владиславом Мироновым — креативным продюсером «Роскосмос Медиа», принимавшим непосредственное участие в организации съемок фильма. Владислав поделился с участниками всех арт-школ малоизвестными фактами и трудностями, с которыми столкнулась съемочная группа во время съемок фильма.

Участники образовательного заезда узнали, что «Вызов» привлек внимание зрителя за несколько лет до премьеры, во время объявления кастинга на главную роль. Команде проекта пришли тысячи заявок от актрис, мечтающих сыграть Евгению и полететь на МКС. Из огромнейшего списка претенденток были отобраны 20 актрис. Владислав Миронов отметил, что дальнейший этап — тестирование отобранных кандидатов в Центре подготовки космонавтов — стал абсолютно нетипичным для кинопроизводства. Роль получила заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд.

Исторические события создания фильма «Вызов» начались 5 октября 2021 года — именно в этот день ракета «Союз» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту отправилась с космодрома «Байконур» на Международную космическую станцию. Они провели на МКС 12 суток и отсняли около 78 часов материала вместе с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, уже находившимися на территории космической станции и ставшими на это время героями фильма.

Наиболее интересным для участников с профессиональной точки зрения стал факт съемки самого пуска. Креативный продюсер «Роскосмос Медиа» поведал, что такие съемки еще не проводил никто в мире. Камеры были установлены на стартовой инфраструктуре в максимальной близости к ракете. Одной из сложностей также были съемки и на МКС — камеры перед отправкой на орбиту специально облучали на Земле, чтобы они выработали стойкость к солнечной радиации.

Оказалось, что лишь в июне 2022 года группа приступила к наземному блоку съемок, которые проходили на территории Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а также в павильоне со специально построенной копией Центра управления полетами ГК «Роскосмос». Героями фильма здесь, помимо актеров и актрис, стали действующие сотрудники Центра подготовки.

Премьера фильма состоялась символично 12 апреля, в День Космонавтики, в 62 годовщину полета Юрия Гагарина в космос. Фильм нашел невероятный отклик у российского зрителя. На образовательном заезде также нашлось немало поклонников «Вызова» — участники задавали интересующие их вопросы про обмундирование космонавтов, процессы подготовки съемок, медицинские аспекты и многое другое. Можно сказать однозначно, что помимо красивой, продуманной и грамотной с точки зрения науки кинокартины, «Вызов» еще и стал отправной точкой возвращения интереса населения к российской космонавтике.

«Фильм «Вызов» — один из самых ярких примеров того, какую силу имеет слияние науки и искусства. Это красивое, талантливое и невероятно захватывающее кино, которое напоминает зрителю о масштабе космоса, а также рассказывает о важной работе по-настоящему «космических» людей: сотрудников Центра подготовки космонавтов, специалистов космодромов и других предприятий «Роскосмоса». Создавать такие проекты — невероятно важно и для продвижения искусства, и для приумножения славы российской науки и технологий», — отметил креативный продюсер «Роскосмос Медиа» Владислав Миронов.

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