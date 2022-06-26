«Центр Искусств. Москва» представляет выставку «Впереди свет» живописи Бориса Смирнова-Русецкого

«Центр Искусств. Москва» представляет выставку «Впереди свет», посвященную живописи Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого (1905–1993). В произведениях Смирнова-Русецкого, экспонируемых на выставке, отражена вся творческая жизнь мастера. Среди представленных циклов работ Смирнова-Русецкого – «Дальний восток» («Забайкалье»), «Осенние раздумья», «Север», «Прозрачность», «Космос». Картины происходят из частных собраний и впервые за 30 лет демонстрируются широкой публике.

Борис Смирнов-Русецкий. Впереди свет. Из цикла «Север». 1977. Частная коллекция

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий получил техническое и художественное образование. Учился в Тенишевском реальном училище в Санкт-Петербурге, в рисовальной школе при Стрелковом училище, в Московском инженерно-экономическом институте, в студии у Ф. И. Рерберга и на отделении графики во ВХУТЕМАС. Был членом объединения «Амаравелла». Впоследствии Смирнов-Русецкий занимался преподаванием технических дисциплин и металловедением.

В 1965 году в качестве заведующего возглавлял лабораторию сварки специальных сталей и цветных металлов.

Борис Смирнов-Русецкий. Огненные мысли. 1963. Частная коллекция

Творчество Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого охватывает почти целый век истории отечественного искусства. Художник начал заниматься живописью в век модерна, поэтому природные, архитектурные формы в его произведениях до предела лаконичны и обобщены, а палитра отличается богатством, использованием локального колорита, тонкими цветовыми нюансировками. Вместе с тем, с точки зрения содержания, искусство Смирнова-Русецкого посвящено исследованию духовных законов, управляющих мирозданием, что было близко художественному направлению символизма. Появившись во французской поэзии, символизм проник во все европейские художественные и литературные школы. В литературе и живописи символисты стремились постичь не столько внешнее, сколько внутреннее содержание природы вещей. Они переносили внимание с формальных качеств предмета на эфемерные качества и их свойства: цвет, форму, запах и звук. В советский период эволюция отечественного искусства пошла путем отличным от европейского. В контексте истории отечественного искусства произведения Смирнова-Русецкого принято относить к русскому космизму, который логически вырос из научных и философских идей начала XX века, а также из достижений символистов.

Выставка живописи Смирнова-Русецкого «Впереди свет» дополнена произведением Алексея Быстрова, ученика мастера.

Выставка открыта до 30 сентября 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.