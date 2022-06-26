«Центр Искусств. Москва» представляет выставку «Впереди свет» живописи Бориса Смирнова-Русецкого

«Центр Искусств. Москва» представляет выставку «Впереди свет», посвященную живописи Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого (1905–1993). В произведениях Смирнова-Русецкого, экспонируемых на выставке, отражена вся творческая жизнь мастера. Среди представленных циклов работ Смирнова-Русецкого – «Дальний восток» («Забайкалье»), «Осенние раздумья», «Север», «Прозрачность», «Космос». Картины происходят из частных собраний и впервые за 30 лет демонстрируются широкой публике.
Борис Смирнов-Русецкий. Впереди свет. Из цикла «Север». 1977. Частная коллекция
Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий получил техническое и художественное образование. Учился в Тенишевском реальном училище в Санкт-Петербурге, в рисовальной школе при Стрелковом училище, в Московском инженерно-экономическом институте, в студии у Ф. И. Рерберга и на отделении графики во ВХУТЕМАС. Был членом объединения «Амаравелла». Впоследствии Смирнов-Русецкий занимался преподаванием технических дисциплин и металловедением.
В 1965 году в качестве заведующего возглавлял лабораторию сварки специальных сталей и цветных металлов.
Борис Смирнов-Русецкий. Огненные мысли. 1963. Частная коллекция
Творчество Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого охватывает почти целый век истории отечественного искусства. Художник начал заниматься живописью в век модерна, поэтому природные, архитектурные формы в его произведениях до предела лаконичны и обобщены, а палитра отличается богатством, использованием локального колорита, тонкими цветовыми нюансировками. Вместе с тем, с точки зрения содержания, искусство Смирнова-Русецкого посвящено исследованию духовных законов, управляющих мирозданием, что было близко художественному направлению символизма. Появившись во французской поэзии, символизм проник во все европейские художественные и литературные школы. В литературе и живописи символисты стремились постичь не столько внешнее, сколько внутреннее содержание природы вещей. Они переносили внимание с формальных качеств предмета на эфемерные качества и их свойства: цвет, форму, запах и звук. В советский период эволюция отечественного искусства пошла путем отличным от европейского. В контексте истории отечественного искусства произведения Смирнова-Русецкого принято относить к русскому космизму, который логически вырос из научных и философских идей начала XX века, а также из достижений символистов.
Выставка живописи Смирнова-Русецкого «Впереди свет» дополнена произведением Алексея Быстрова, ученика мастера.
Выставка открыта до 30 сентября 2022 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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