Японское искусство представляют в Особняке Носова

В филиале Российской государственной библиотеки для молодёжи состоялось открытие фестиваля традиционных японских искусств «ХАРУ КАСУМИ — Весенний туман». На презентацию выставки каллиграфических и живописных работ и антикварных предметов прибыли японские дипломаты, а также почитатели культурных традиций Страны восходящего солнца.

«Выставка проекта «НИХОН НО БИ» («Красота Японии») — уникальная для России. Здесь можно насладиться традиционными японскими искусствами, такими как икэбана, чайная церемония и «суми-э». Подобные возможности нечасто встречаются даже в Японии, — отметил министр посольства Японии в РФ Ямамото Тосио. — В этом есть свой секрет: бессменный руководитель творческого проекта госпожа Ямада Мидори-сэнсэй — мастер всех названных мной искусств — отмечает 30 лет своей деятельности в Москве».

Назначение выставки, проводимой в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, — показать философию и эстетику направлений японской культуры: на стенах — свитки с каллиграфией в старинном стиле, в воздухе — медитативные звуки струнного инструмента «кото», встречает гостей приветственная композиция «икэбана».

«Мы все прекрасно знаем, насколько Япония чтит свои традиции, и при этом считается одним из самых прогрессивных государств мира», — сказала директор Российской государственной библиотеки для молодёжи Ирина Михнова. — Очень приятно видеть, как вы бережно сохраняете свою культуру, обращаетесь к своим корням. Это вызывает уважение и восхищение. Мы с большим интересом будем наблюдать за фестивалем традиционных японских искусств и постараемся постичь красоту вашего искусства. Надеемся, что ваш визит к нам — залог большой дружбы».

На церемонии открытия в режиме реального времени был показан процесс создания икэбана: мастера составляли цветочные композиций, вдохновляясь стихами, прочитанными сэнсэем.

«Удивительно, как каллиграфия и рисование вместе сочетаются на картинах. Мне также очень понравилась демонстрация работ с цветами — то, как чувствуют цветы, что каждый составляет композицию по-своему, и как читает стихи Ямада Мидори-сэнсэй — всё в комплексе отлично. Икэбана я делаю сама, и сегодня для меня состоялся очень хороший урок, — поделилась впечатлениями госпожа Кодзуки Хироко, супруга Чрезвычайного и полномочного посла Японии в России.

Среди экспонатов выставки «ХАРУ КАСУМИ — Весенний туман» представлены серии каллиграфических и живописных творений профессора и ее учеников, выполненных тушью и красками ганрё. Они объединены по принципу участия в печатных изданиях, в числе которых перевод стихов Мацуо Басё, подготовленный госпожой Ямада Мидори («Неведомыми тропами. Дневники Басё»), календари, художественные книги издательства «Shusaku-Sha» (Токио, Япония). Также в особняке можно увидеть антикварные традиционные японские свадебные кимоно «утикакэ» и семейную реликвию — наборы кукол «хина-кадзари». Украшают экспозицию ширмы 12 века с изображением борьбы между кланами «Тайра» и «Минамото».

«ХАРУ КАСУМИ — Весенний туман» продлится до 5 марта 2021 года, в рамках фестивальной программы пройдут различные мастер-классы по традиционным японским искусствам.

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