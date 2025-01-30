Сергей Деменский выступил на круглом столе  «Международное сотрудничество России со странами ЕАЭС  в информационном поле в эпоху противостояния»

27 января в Московском доме национальностей состоялся круглый стол «Международное сотрудничество России со странами ЕАЭС в информационном поле в эпоху противостояния», организованный Общественной палатой стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Международным союзом свободных журналистов при поддержке Евразийского молодежного движения ОП ЕАЭС.

В обсуждении принимали участие журналисты, политологи и эксперты из России, США, Италии, Турции, Грузии, Кыргызстана, Латвии и Молдовы. Генеральный директор Евразийской медиагруппы Сергей Деменский выступил с докладом на тему «Нарратив, дискурс и риторика в эпоху противостояния на примере опыта издания «За рубежом» 1930-1938 и 1960-1980 годов».

В своем выступлении Деменский сослался на богатый опыт издания «За рубежом», накопленный за 95-летнию историю его существования, и подчеркнул, что российские медиа сегодня обладают всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы диктовать собственную актуальную повестку в мировом информационном поле.

Американский журналист Джон Марк Дуган рассказал о механизме усиления новостей с помощью искусств интеллекта. «Западу это удаётся, а Россия пока отстает. Важно задействовать все современные ресурсы, в том числе и искусственный интеллект, тренировать его модели. Важно объединить людей и вырабатывать решения, заимствовать темы и публикации друг у друга, преобразовывать их с помощью ИИ и публиковать их на своих ресурсах», — прокомментировал Дуган.

В дискуссии с американским журналистом, Сергей Деменский отметил, что мы сегодня действительно отстаем в вопросе формирования позитивной повестки, и наша главная задача – объединиться со СМИ стран ЕАЭС, чтобы доминировать в мировом информационном пространстве, и Евразийская медиагруппа может стать отличной платформой для такого объединения.

Круглый стол стал важной площадкой для обмена мнениями и формирования единой стратегии информационного поведения СМИ стран ЕАЭС и их взаимодействия с лояльными журналистами из друг стран.