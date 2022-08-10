Северные народы Ханты и Манси – новые герои Смешариков

9 августа создатели анимационного проекта «Смешарики» представили на официальном YouTube-канале новый эпизод «Воронья песня» из цикла образовательных серий «Азбука дружбы народов», посвященную северным народностям ханты и манси.

Сценаристом и режиссером выступила Светлана Мардаголимова, автор таких популярных серий проекта «Смешарики» как «Не может быть», «Сияние марципанов», «Счастьемёт», «−41 °C» и других. Это уже четвертый из семи эпизодов. Предыдущие были посвящены Татарстану, Бурятии и Башкортостану.

На этот раз мудрый ворон Кар-Карыч расскажет непоседливым Крошу и Ёжику о народах ханты и манси, которые проживают на севере Западной Сибири. Несмотря на малочисленность они сумели донести свою самобытную культуру до наших дней, наполненную бережным отношением и уважением к природе и традициям. Крош и Ёжик узнают, для чего нужны нарты, что за праздник Вурна Хатл и какие промыслы и ремесла тесно связаны с территорией Югры.

Серия выполнена с большим вниманием к деталям. Например, на обложке книги, которую читает Кар-Карыч можно заметить классический орнамент, символизирующий Солнце, а в финале зрители смогут насладиться самобытной композицией, отсылающей к обрядовым шаманским песнопениям и ритуалам. Над авторской аранжировкой и горловыми импровизациями работал Сергей Васильев, эмоционально и вокально наполнив сюжет неповторимой айдентикой.

Цикл образовательных серий «Азбука дружбы народов» создан ГК «Рики» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и непосредственном участии профессионального культуролога и этнографа. Контент направлен на формирование и расширение представлений об этнокультурном многообразии нашей страны.

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