Сезон летних мероприятий в ресторане Анджело

Летом на нас нападает чемоданное настроение, и хочется куда-то улететь – например, в Италию. Но что делать, если работа не отпускает, а семья не хочет уезжать из города? Решение есть – ресторан «Анджело» открывает сезон летних мероприятий.

Маленькая Европа в центре Москвы

В пяти минутах от метро «Ленинский проспект» работает ресторан «Анджело». Атмосфера там итальянская – с дарами моря, открытой кухней на всесезонной веранде и восемью разноформатными залами для праздников, банкетов или бизнес-встреч.

В «Анджело» есть три банкетных зала, вместимостью от 10 до 80 гостей, где можно отметить юбилей или свадьбу, провести презентацию или встретиться большой компанией.

Еще пять VIP-кабинетов, оформленных в стиле разных стран, подойдут для семейных ужинов или бизнес-мероприятий. Поиграть в бильярд в Англии, провести бранч в Японии или Венеции, или продегустировать средиземноморскую кухню в Старой Италии? А может посидеть с друзьями в Ротонде или устроить мероприятие в стиле Мондерн в VIP-зале? Все это можно сделать в «Анджело» – маленькой Европе в центре Москвы.

Авторская кухня

Бренд-шеф Доменико Филиппоне этой маленькой Италии разработал особенное банкетное меню.

Любителям классики придется по душе традиционные средиземноморская и итальянская кухня с различными брускеттами, равиоли и рыбными филе. Гостям, жаждущих новых вкусов, предложат паназиатские блюда – креветки под соусом «вассаби» в качестве фуршетных закусок, спринг-роллы с овощами или салат «Руссо» с крабом и морепродуктами.

Приверженцы традиционной кухни тоже найдут привычные блюда – конечно, в авторской обработке! Например, в привычный салат оливье вместо курицы в «Анджело» на банкеты добавляют цесарку, филе утки подают с манго и малиновым соусом, а нежную телятину запекают с рукколой и грибами под трюфельным соусом.

Для маленьких гостей и их родителей

Ни для кого не секрет, что дети – особые гости: они не рискнут попробовать незнакомые блюда и быстро заскучают во время «традиционного» праздника. Чтобы им было комфортно, команда ресторана «Анджело» добавила в меню пиццу, котлетки, сендвичи, и обустроила детскую комнату, где можно порисовать, поиграть в футбол и повеселиться с аниматорами вовремя детского дня рождения!

Еще одна полезная услуга для семей — free valet parking. Вы можете подъехать к ресторану и пойти на банкет, а о вашем автомобиле позаботятся сотрудники ресторана.

Сайт: https://angelo-restaurant.ru .

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