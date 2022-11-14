Шаманы России провели совместное камлание на фестивале «Ведаю путь»

Шаманы России провели совместное камлание на I Фестивале эзотерики и самопознания «Ведаю путь». Фестиваль эзотерики и самопознания «Ведаю путь» — новый проект pr-продюсера, журналиста и музыканта Владимира Преображенского, создавшего ранее Фестиваль дарк кабаре, иммерсивное квест-шоу «Поиграем в декаданс», фестиваль «Бархатное подполье», который на протяжении почти 15 лет радовал умы и сердца столичных богемных эстетов и уже стал легендой и другие проекты.

Фестиваль «Ведаю путь» — шаг в совершенно иное пространство. Презентация проекта с успехом прошла летом в тематическом кафе «Время чудес» и продолжилась 5-6 ноября 2022 года уже полноценным двухдневным фестивалем, на той же площадке.

Мероприятие сразу привлекло к себе повышенное внимание и профессионалов, и всех интересующихся различными направлениями экстрасенсорики, астрологии, целительства, магией и древними культами, сакральным традициями и аномальными явлениями природы. Среди участников — мастера не только из Москвы, но и из Ростова-на-Дону, Новокузнецка, Смоленска, специально прибывшие на данное мероприятие. Два дня интереснейших бесед, мастер-классов, практик, знакомств с людьми, обладающими сверхспособностями. У каждого гостя фестиваля была возможность непосредственного общения со специалистами, которые используют как древнейшие методы познания, так и авторские техники.

Итак, что же на фестивале «Ведаю путь» происходило?

Увлекательные рассказы и дискуссии на сцене сменялись сеансами индивидуального общения и мастер-классами за отдельными столиками. Однако порой к практике подключался весь зал — как, например, во время коллективного шаманского камлания, которое запомнили все.

Каждый день завершался тематической концертной программой, имевшей широкие стилистические рамки — от этнической музыки до психоделического рока. Однако все было выдержано безупречно с точки зрения создания нужной атмосферы — таинственной, магнетической, медитативной. Таким образом, на фестиваль можно было смело приходить на весь день, погрузившись в вихрь эмоций, новых знаний, интереснейших знакомств. А кроме того — получить приятную дозу эстетического наслаждения искусством. Общаясь с мастерами, гости получали от них практическую помощь и консультации.

Среди участников Фестиваля: Международный Исследовательский Центр «Пробуждение» (спикер Святослав Игнатьев), Центр саморазвития «Древо Жизни» (Анна Герштейн), Орден МАГ, Империя Сильнейших Ведьм Алены Полынь, мастер южноамериканской церемониальной магии «Камбо» RaduMarika, председатель «Культурно-Просветительского Центра КОСМОС» Татьяна Ананьева (г. Новокузнецк), ковен Anuran Stone (Жабий Камень), шаман Алексей Волос , целитель-йог Валентин Трифонов, шаман-целитель, телесный энерготерапевт Вера Филиппова, АНО Сфера Объединения Всевозможных Естественных Современных Тенденций «Голограмика», белая ведьма, целитель, ясновидящая, энергопрактик Карина Романович (г. Ростов-на-Дону), травница, таролог АнжеЛика Лиса, ясновидящий, биоэнерготерапевт, целитель, «человек-рентген» Артем Кузнецов, сенсорик-энергопрактик Маргарита Красовская, потомственная гадалка, ясновидящая, пифия Ангелина Лина (г. Смоленск).

В ходе увлекательных дискуссий были затронуты такие темы, как: «Регрессия: путешествия в прошлые жизни», «Астральные путешествия, осознанные сновидения – внетелесный опыт бытия», «Правда о Любовной Магии, о женской ворожбе, о приворотах, отворотах, рассорках и др.», «Что такое Шаманизм?», «Практическое и прикладное применение биоэнергетики в социуме», «Родовое Наследие и сакральная энергетика острова Ольхон», «Шумерская и греко-египетская магия, ритуалы – древние и современные», «Магическое мышление», «Объединение Галактик, Космосов, Вселенных. ГЮРЗ», «Голограмика — способность, которой не было у человечества» и многое другое.

«Фестиваль объединяет людей, исповедующих альтернативный, отличный от общепринятого взгляд на вопросы знания о мире, постижения и осознания окружающей реальности и самих себя, — комментирует автор и продюсер фестиваля — Владимир Преображенский. — Здесь встречаются ясновидящие, экстрасенсы, маги, с одной стороны, целители, адепты древних и вполне традиционных практик, таких как йога, цигун, акупунктура, вайшнавизм — с другой, и представители науки — с третьей. Обычно они существуют как-то порознь. Однако на нашем фестивале эти эксперты и практики, у каждого из которых путь — свой, встречаются, обогащая друг друга и гостей интересным и важным опытом».

В концертной программе Фестиваля приняли участие: Религиозная группа «Традиционный гаудия-вайшнавизм» (ведические мантры), певица, радиоведущая и эзотерик Ольга Золотая, автор-исполнитель David Garner, Международная академия ханга ANIMARA, Студия восточных барабанов «Дарбакеш», Группа «Разнузданные волей», певица Мэри Ян. Следующий Фестиваль эзотерики и самопознания «ВЕДАЮ ПУТЬ», как сообщает автор и продюсер, намечен на весну 2023 года.

А уже 6 января 2023 года, в том же тематическом кафе «Время Чудес» пройдет специальное мероприятие «Лучшие гадания мира от А до Я», объединяющее гадательные практики различных культур и народов. Заглянуть в будущее и лучше понять себя сможет любой гость мероприятия.

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