Шесть секретов для университетов

17 ноября в Общественной палате Российской Федерации прошла VI Национальная научно-практическая сессия «Стратегические ориентиры развития высшей школы», организованная ОП РФ, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Лигой Преподавателей Высшей Школы. Александр Елисеенко, лидер практики управления изменениями ИОТ-университета, выступил перед преподавательской элитой высшей школы с темой «Гибкость в образовании: вызовы для университетского сообщества».

С приветственным словом на сессии выступила Елена Ляпунцова, доктор технических наук, член Национального совета при Президенте по профессиональным квалификациям, Председатель Координационного совета МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы».

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула важность воспитательной работы в вузе: «Ни одно учебное заведение не справится без мощной, сильной поддержки педагогического состава – тех, кто постоянно работает со студентами, кто отдает им свою душу. Воспитанием в университете занимается не только проректор, но и преподаватели – те наставники, значимые взрослые, которые встречаются на пути студентов и помогают им на протяжении всего этапа обучения!».

Екатерина Харченко, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию, рассказала о том, насколько эффективно в настоящее время развивается экосистема образования: «Отрадно, что Президент уделяет личное деятельное внимание экосистеме образования, в том числе высшего образования и науки. Мы видим указы о национальных целях, совершенствовании системы образования, которые он подписывает. Мы видим, как ускорилось взаимодействие между законодательной и исполнительной властью. Президент ставит Правительству абсолютно понятные задачи, направленные на объединение усилий. Сейчас наша страна столкнулась с огромными вызовами, которые оптимисты трансформируют в возможности!».

В объединенном треке, который стартовал после пленарного заседания, приняли участие спикеры - представители вузов других образовательных организаций и объединений.

В выступлении Александра Елисеенко были представлены возможности по разработке образовательных моделей с той или иной степенью гибкости для университетов, и то, как компании CUSTIS и ИОТ-университет помогают сделать эту образовательную модель управляемой на уровне технических средств в формате IT-продукта Modeus.

По словам Александра Елисеенко, у команды ИОТ-университета как у консультантов и практиков, есть понимание возможностей для гибкости для университетов, если они пойдут в направлении высокой гибкости своей образовательной модели.

«Есть минимум четыре слоя, где ее можно найти, - рассказал Елисеенко. - В том, как вы управляете портфелем образовательных продуктов. Вы можете, например, быстро собрать для иностранного партнера программу прямо за несколько недель или вам нужно для этого несколько месяцев и лет? Дальше - сам гибкий образовательный процесс. Сколько и чего ваши студенты сами способны выбрать? Какую вы им свободу выбора в этом смысле предоставляете? Гибкость в траектории – от никакой, что тоже бывает, до высокой. Кто-то говорит:

«А давайте все-таки как можно шире, потому что мы не в состоянии предсказать спрос на рынке труда». И здесь, видите, гибкость – это то, что делает университет ради своего конкретного преимущества за пределами стандарта. Стандарт – минимум, меньше нельзя сделать. А можно ли сделать больше?

И здесь возникает следующий большой и сложный разговор. Если мы хотим использовать механики образовательных траекторий, индивидуализации образовательных траекторий, то первое, что возникает, огромный вопрос логистики процессов управления. Например, а как составить расписание, а если несколько университетов вместе? Например, у нас в консорциуме четыре университета тестируют сетевое образование. А могут ли из четырех университетов, разрозненных по всей России, одновременно выбирать какие-то курсы студенты, и вот можно ли, вообще, всем этим управлять? Ну, видимо, можно, но сложно. Для этого приходится в университетах нарабатывать новые практики.

А про что эти практики должны быть? Расскажу об основных шести наших наблюдениях в больших сложных вопросах, которые возникают перед университетом, который использует гибкость в той или иной степени.

Первое. Как управлять экономикой в гибкой образовательной модели. Нагрузка динамична, есть риск того, что не сойдутся деньги. Как быть? Вот для этого специальным образом объектом управления становится экономика каждой образовательной программы, использование корпоративных практик, юнит-экономики и так далее.

Второе. Плотность коммуникации в университетском сообществе. Студенты, которые живут и учатся в гибкой модели, очень много хотят общаться со своими преподавателями. А у него тысяча часов нагрузки, исследования, административная должность, а то и две. Когда общаться? А у студентов просто дичайший дефицит, они хотят быть в контакте, они хотят внимания к себе. Как сделать так, чтобы у преподавателей было легитимное время для того, чтобы проводить его со студентами? Вне класса, вне первой половины дня.

Третье. Современные технологии, корпоративные практики. Продуктовый подход в образовании - есть он или нет? Будем ли мы, например, делать образовательные продукты? Может быть, у нас в этом смысле будет коннект. А как выстроить, например, воронку абитуриентов в университете, обеспечить конкурентоспособность в продвижении, потому что демография-то интересная у нас, особенно скоро будет, и конкуренция за абитуриента только усиливается.

Четвертое. Как обеспечить успешность одних и других обучающихся и преподавателей в гибкой модели? Преподаватели в ситуации конкуренции. Как им помогать? Один преподаватель в состоянии, например, здорово записать видеоролик для курсов из большого блока по выбору, а другой нет. Надо ли ему помочь, рассказать, как это делать, чтобы у него тоже был шанс? То же самое у студентов. Как их поддерживать? Откуда взять ресурсы для того, чтобы их поддерживать?

Пятое. Является ли целью разнообразной гибкости поддержание благополучия всего университетского сообщества? Как в смысле экономическом, так и в смысле психологическом. Потому что люди там будут совершать ошибки. И это должно быть без серьезных последствий.

Шестое. Если у вас гибкая модель, вам придется в значительной степени развивать практики мониторинга образования, его качества. Это большая работа с данными. А умеет ли университет работать с данными, принимать решения на основании данных, так же, как это делают современные корпорации? Большой вопрос.

Как минимум вот этими шестью аспектами придется заняться, уважаемые коллеги, развивая ту или иную степень гибкости образовательной модели ваших университетов».