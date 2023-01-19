Школа дизайна НИУ ВШЭ запускает третий сезон конкурса HSE CREATIVE OPEN

Запущенный в 2022 году международный онлайн-конкурс HSE CREATIVE OPEN на базе Школы дизайна НИУ ВШЭ продолжает собирать яркие проекты студентов и выпускников разных вузов в креативных областях и запускает третий сезон с новым набором номинаций. В него вошли: «Айдентика», «Предметный дизайн», «Музыкальный релиз», «Рекламный концепт», «Иллюстрация» и «Игровое пространство».

Охватывая разные направления креативных индустрий, конкурс ставит перед собой цель собрать эффектные проекты в творческих областях и сформировать новую площадку для обмена опытом между начинающими специалистами и экспертами индустрии. Жюри каждой номинации состоит из куратора, идейного вдохновителя, и представителей разных институций и компаний-трендсеттеров, которые выбирают актуальные проекты.

Подать заявку можно до 1 марта включительно. По итогам жюри формируют шорт-листы заметных и интересных проектов финалистов и определяют тройку лучших. Победители получат денежные призы, поддержку в улучшении и/или реализации проекта и публикацию на платформе, которая аккумулирует лучшие работы, формирует онлайн-архив работ молодых талантов и открывает новые имена.

Первые два сезона охватили самые разные направления креативных индустрий, среди них номинации: «Арт-проект», «Жилой интерьер», «Фотография», «Гений места», «Коммерческий интерьер», «Анимация» и другие. Посмотреть итоги предыдущих сезонов и узнать больше о конкурсе можно на сайте https://hsedesign.ru.

Подробнее о номинациях третьего сезона:

АЙДЕНТИКА

Сегодня айдентика бренда является ключевым этапом во взаимодействии с аудиторией. Умение продумать и реализовать целостную концепцию для визуального брендинга — не просто ценный навык, а целая область креативной деятельности, которая нуждается в компетентных специалистах. Для участия можно отправлять реальные и фантазийные проекты, предлагающие брендам и компаниям интересные концепции визуальной идентичности.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Магистральная тема номинации «Иллюстрация и комикс» — «Визуальные коды России. Гжель»: история, формообразование, эстетика промысла и возможные пути его актуализации в современном мире. Поскольку визуальный язык, язык иллюстрации и комикса сегодня актуальны как никогда, и все чаще становятся ключевым фактором узнавания бренда. Мы призываем художников, к переосмыслению истории и пластики, форм и материалов, технологий нанесения изображения так же, как это делали русские художники авангардисты начала ХХ века.

ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Развитие графических и цифровых технологий привело к тому, что реальный мир — не единственное пространство, в котором может находиться человек. Все более востребованы виртуальные дома, виртуальные путешествия, виртуальные выставки и другие формы альтернативного пространства, которые человек использует в целях познания, самовыражения или рекреации. Задача конкурса — расширить существующие представления об игровом пространстве и виртуальном пространстве как таковом за счет привлечения оригинальных творческих концепций и неожиданных технологических решений.

ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН

Предметные дизайнеры формируют среду, которая нас окружает: в интерьерах и общественных пространствах мы встречаем объекты, которые создают атмосферу, помогают нам чувствовать себя лучше дома и эффективнее на работе. Главная задача номинации — привлечь внимание дизайнеров к проблемам выставочной индустрии и предложить свои идеи для наполнения выставочных пространств.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ

Новая оригинальная номинация призвана объединить креативные музыкальные проекты, в основе которых лежит целостная идея и свежий взгляд музыкальные проекты в креативных индустриях. Законченные альбомы продолжительностью от 30 до 60 минут должны быть полностью авторскими, с визуальным оформлением, текстовой аннотацией и треклистом, будут оцениваться по двум главным критериям: программность и аудиальность.

РЕКЛАМНЫЙ КОНЦЕПТ

Заметность рекламного креатива начинается с нестандартного и провокационного рекламного концепта. Все знают, какое удовольствие приходит с находкой: вот она, идея! Удовольствие вдвойне: идея, сложившаяся в полноценный рекламный концепт, готовый к реализации. В конкурсе могут участвовать выдуманные, непроданные и ждущие своего шанса рекламные концепты в формате лонгрида.

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