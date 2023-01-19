В Минусинске отреставрируют дом Мартьянова

Красноярская краевая государственная экспертиза рассмотрела документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального наследия – дома, в котором жил и умер основатель минусинского краеведческого музея Николай Мартьянов. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Здание музея, 1903 год, фотограф Н.В. Федоров

После учебы в Санкт-Петербурге, Москве и работы в Казани молодой ученый Николай Михайлович Мартьянов приехал в Минусинск в качестве провизора. Здесь он собрал кружок краеведов, организовал целый ряд ботанических и этнографических экспедиций, а со временем основал местный публичный музей. Сегодня Минусинский региональный краеведческий музей носит имя Мартьянова. В честь него названа и улица, на которой ученый жил.

Двухэтажный деревянный дом, в котором Николай Михайлович прожил почти 30 лет и умер в 1904 году, сохранился до наших дней. Это здание, построенное в 1851 году, площадью 254,3 кв. м, признано объектом культурного наследия регионального значения.

Проектом, рассмотренным Красноярской краевой государственной экспертизой, запланированы работы по сохранению памятника.

Проектную документацию подготовило ООО «Базис Строй Проект». Застройщик – Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова.

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