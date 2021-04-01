Современные леттеры и каллиграфы расскажут про букву Ё на «Флаконе»

10 апре­ля 2021 года в арт-квар­та­ле «Фла­кон» состо­ит­ся Фести­валь лет­те­рин­га и кал­ли­гра­фии «Ё‑фест» — пер­вая весен­няя встре­ча моло­дых дизай­не­ров, в рам­ках кото­рой мож­но будет позна­ко­мить­ся со всем раз­но­об­ра­зи­ем сти­лей созда­ния и напи­са­ния Букв. Совре­мен­ные лет­те­ры и кал­ли­гра­фы будут делить­ся мастер­ством и вдох­нов­лять участ­ни­ков фести­ва­ля на новые худо­же­ствен­ные решения.

Фести­валь объ­еди­ня­ет все фор­мы в одном Ёмком направ­ле­нии — Бук­вы. Тату, чисто­пи­са­ние, иллю­стра­ции, ско­ро­пись, острое перо, кал­ли­гра­фия, вязь, лет­те­ринг во всех его про­яв­ле­ни­ях — вот лишь непол­ный спи­сок сти­лей, кото­рые будут пред­став­ле­ны на фестивале.

Что будет: Мастер-клас­сы от луч­ших масте­ров — лиде­ров сво­их направ­ле­ний, лек­то­рий, выстав­ка экс­клю­зив­ных работ, обще­ние в фор­ма­те public talk и networking, ярмар­ка кастом­ных това­ров с бук­ва­ми, дет­ская ё‑песочница, пост­крос­синг, спе­ци­аль­ный про­ект Ё‑travel.

На мастер-клас­сах Ё‑феста участ­ни­кам предо­став­ля­ет­ся уни­каль­ная воз­мож­ность прой­ти обу­че­ние у луч­ших дизай­не­ров — лиде­ров сво­их направ­ле­ний. Шрифт «Бан­дит» от Еле­ны Анфи­мо­вой поз­во­лит сде­лать шаг к соб­ствен­но­му сти­лю. «Рос­пись гип­со­вых скульп­тур» Мар­го Цве­та­е­вой най­дет реаль­ное вопло­ще­ние в уни­каль­ных гип­со­вых кашпо-орга­най­зе­рах с автор­ской рос­пи­сью. Оль­га Фила­то­ва научит созда­вать бук­ву-дуд­ла, отра­жа­ю­ще­го вашу авто­ра. Маэст­ро кал­ли­гра­фии Алек­сандр Бояр­ский рас­кро­ет сек­ре­ты направ­ле­ния «Тем­по­вое пись­мо. Ита­льян­ский кур­сив». На мастер-клас­се по кирил­ли­за­ции Оль­га Пань­ко­ва раз­бе­рёт основ­ные ошиб­ки, кото­рые нель­зя допус­кать при рабо­те с наши­ми бук­ва­ми. Вла­да Ружиц­кая пока­жет, как писать вязь круг­лой кистью на при­ме­ре пас­халь­ной открыт­ки. «Игры с фор­мой» Тама­ры Арка­то­вой научат утри­ро­вать, акцен­ти­ро­вать и гипер­тро­фи­ро­вать. Автор книг по кал­ли­гра­фии Анна Суво­ро­ва создаст кра­си­вые аква­рель­ные ком­по­зи­ции на мастер-клас­се «Кал­ли­гра­фия кистями».

Лек­то­рий Ё‑феста — это 10 часов непре­рыв­но­го диа­ло­га о самых акту­аль­ных вопро­сах как для ищу­щих себя, так и для актив­но рабо­та­ю­щих дизайнеров.

В тече­ние все­го дня будут про­хо­дить спе­ци­аль­ные актив­но­сти «Ё‑феста» – выстав­ка работ участ­ни­ков и масте­ров фести­ва­ля — нагляд­ная экс­по­зи­ция, кото­рая пока­жет все раз­но­об­ра­зие совре­мен­но­го лет­те­рин­га и кал­ли­гра­фии; ней­минг-кал­ли­гра­фия; пост­крос­синг и другие.

Фести­валь рас­счи­тан на широ­кую ауди­то­рию и при­вет­ству­ет зна­ком­ство с бук­ва­ми и рисо­ва­ни­ем с само­го ран­не­го возраста.

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