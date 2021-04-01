Современные леттеры и каллиграфы расскажут про букву Ё на «Флаконе»

10 апреля 2021 года в арт-квартале «Флакон» состоится Фестиваль леттеринга и каллиграфии «Ё‑фест» — первая весенняя встреча молодых дизайнеров, в рамках которой можно будет познакомиться со всем разнообразием стилей создания и написания Букв. Современные леттеры и каллиграфы будут делиться мастерством и вдохновлять участников фестиваля на новые художественные решения.
Фестиваль объединяет все формы в одном Ёмком направлении — Буквы. Тату, чистописание, иллюстрации, скоропись, острое перо, каллиграфия, вязь, леттеринг во всех его проявлениях — вот лишь неполный список стилей, которые будут представлены на фестивале.
Что будет: Мастер-классы от лучших мастеров — лидеров своих направлений, лекторий, выставка эксклюзивных работ, общение в формате public talk и networking, ярмарка кастомных товаров с буквами, детская ё‑песочница, посткроссинг, специальный проект Ё‑travel.
На мастер-классах Ё‑феста участникам предоставляется уникальная возможность пройти обучение у лучших дизайнеров — лидеров своих направлений. Шрифт «Бандит» от Елены Анфимовой позволит сделать шаг к собственному стилю. «Роспись гипсовых скульптур» Марго Цветаевой найдет реальное воплощение в уникальных гипсовых кашпо-органайзерах с авторской росписью. Ольга Филатова научит создавать букву-дудла, отражающего вашу автора. Маэстро каллиграфии Александр Боярский раскроет секреты направления «Темповое письмо. Итальянский курсив». На мастер-классе по кириллизации Ольга Панькова разберёт основные ошибки, которые нельзя допускать при работе с нашими буквами. Влада Ружицкая покажет, как писать вязь круглой кистью на примере пасхальной открытки. «Игры с формой» Тамары Аркатовой научат утрировать, акцентировать и гипертрофировать. Автор книг по каллиграфии Анна Суворова создаст красивые акварельные композиции на мастер-классе «Каллиграфия кистями».
Лекторий Ё‑феста — это 10 часов непрерывного диалога о самых актуальных вопросах как для ищущих себя, так и для активно работающих дизайнеров.
В течение всего дня будут проходить специальные активности «Ё‑феста» – выставка работ участников и мастеров фестиваля — наглядная экспозиция, которая покажет все разнообразие современного леттеринга и каллиграфии; нейминг-каллиграфия; посткроссинг и другие.
Фестиваль рассчитан на широкую аудиторию и приветствует знакомство с буквами и рисованием с самого раннего возраста.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.