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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Шоу-бизнес встретился с искусственным интеллектом

editor
By editor
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концерт в саду эрмитаж
Фото © Нино Уртмелидзе

Сад «Эрмитаж» стал эпицентром яркого музыкального события — масштабного концерта-телесъёмки телеканала RUSSIAN MUSICBOX. В этот вечер произошло удивительное слияние живого звука и цифровых технологий в рамках инновационного фиджитал-фестиваля «Мир глазами искусственного интеллекта».

Звёздный состав артистов привлек зрителей со всей Москвы: легенда российской эстрады Катя Лель, харизматичный Прохор Шаляпин, группа NLO, звезда социальных сетей Марьяна Локель, Мария Янковская- исполнительница мирового хита «Сигма Бой», Ольга Шультайс, Олеся Лагутина, Сурен Платонов, Елена Сергеева, ДИГЕР, LIRIANA, Вау Вероника, Ляма, Милана Ванесса, САША ЛП, RAVSHANA, Ольга Сергеева, Анастасия Казанцева, ELIN, KLEO, Darsiniya, Даша Самошкина.

Зрители с энтузиазмом поддерживали артистов, танцевали и наслаждались каждым моментом шоу. Дуэт ведущих концерта — харизматичного шоумена Георгия Иващенко и блестящей певицы Анны Калашниковой получился невероятно гармоничным. Их взаимодействие на сцене было наполнено искромётным юмором, теплотой и профессионализмом.

Фиджитал-фестиваль стал настоящим мостом между физическим и цифровым пространством, открыв новую эру в развитии развлекательной индустрии.

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