Шоу-бизнес встретился с искусственным интеллектом

Сад «Эрмитаж» стал эпицентром яркого музыкального события — масштабного концерта-телесъёмки телеканала RUSSIAN MUSICBOX. В этот вечер произошло удивительное слияние живого звука и цифровых технологий в рамках инновационного фиджитал-фестиваля «Мир глазами искусственного интеллекта».

Звёздный состав артистов привлек зрителей со всей Москвы: легенда российской эстрады Катя Лель, харизматичный Прохор Шаляпин, группа NLO, звезда социальных сетей Марьяна Локель, Мария Янковская- исполнительница мирового хита «Сигма Бой», Ольга Шультайс, Олеся Лагутина, Сурен Платонов, Елена Сергеева, ДИГЕР, LIRIANA, Вау Вероника, Ляма, Милана Ванесса, САША ЛП, RAVSHANA, Ольга Сергеева, Анастасия Казанцева, ELIN, KLEO, Darsiniya, Даша Самошкина.

Зрители с энтузиазмом поддерживали артистов, танцевали и наслаждались каждым моментом шоу. Дуэт ведущих концерта — харизматичного шоумена Георгия Иващенко и блестящей певицы Анны Калашниковой получился невероятно гармоничным. Их взаимодействие на сцене было наполнено искромётным юмором, теплотой и профессионализмом.

Фиджитал-фестиваль стал настоящим мостом между физическим и цифровым пространством, открыв новую эру в развитии развлекательной индустрии.