Технологии прошлого стали полезны для сохранения здоровья

Исследования последнего времени доказали, что ферментированные продукты позволяют добиться удивительных результатов в области поддержания здоровья человека. Их производство опирается на опыт многих поколений людей. В чем секрет и польза этих продуктов?

Вглубь истории

Обращаясь к традициям разных народов, мы обязательно найдем многовековой продукт, который не только считается вкусным, но и очень полезным.

В России, например, это – любимая многими квашеная капуста. Она получается в результате процесса ферментации белокочанной капусты и, благодаря своим вкусовым качествам, упоминалась еще в древних текстах. Порция квашеной капусты несет в себе невероятную пользу: она дарит организму дозу пробиотиков, которые не только помогают пищеварению, но и способствуют стройности тела. Квашеная капуста содержит витамины А, В и С и, согласно мнению ряда ученых, помогает предотвратить перерождение клеток организма в раковые.

Традиционным блюдом корейской кухни также является квашеная капуста – кимчи, которая имеет острый вкус. Ее популярность настолько велика, что во дворах многих корейских домов стоят бочки с кимчи. Как и российский аналог, корейская квашеная капуста содержит витамины и большое количество клетчатки, являясь при этом низкокалорийной. Корейцы ценят это блюдо как настоящее спасение в борьбе с жировыми отложениями. Кроме этого, кимчи является признанным противопростудным средством и эффективным средством против похмелья.

Традиционная кухня Японии включает себя блюдо «Умэбоси», которое является ничем иным, как солено-квашеными плодами абрикоса. Обладая ярким кисло-соленым вкусом, умэбоси с древних времен считается средством, которое снижает усталость и помогает при болезнях сердца и горла.

Одним из популярных блюд в Хорватии стала кисела репа – ферментированные кусочки репы в соленой воде. Это блюдо также напоминает квашеную капусту, но обладает более сладким вкусом. Кисела репу едят как полезный для организма и вкусный гарнир, особенно подходящий к мясным блюдам.

И, конечно, разговор о ферментированных продуктах невозможен без обращения к такому блюду, как «Комбуча», которое известно в России как чайный гриб. Первое письменное упоминание о целебном напитке из гриба было зафиксировано около 20 веков назад. Дошедшая до наших дней легенда рассказывает, что японский император, страдавший серьезным заболеванием желудка, был излечен никому не известным тогда раствором. Монах напророчил правителю, что волшебное средство принесет муравей. За обедом в чашку с чаем, который пил император, действительно, упал муравей. Согласно легенде, он прошептал императору, что положил в чай чудодейственное лекарство. Но принимать его сейчас нельзя, потому что оно не набрало свою силу. Надо подождать, пока в чае вырастет медуза, и после этого только выпить. Император последовал совету и смог исцелиться. Уже намного позже ученые доказали, что чайный гриб поддерживает иммунитет, является источником антиоксидантов и способен предотвратить преждевременное старение.

Где кроются волшебные свойства?

Интерес к ферментированным продуктам на рынке сейчас стремительно растет. Каждое проводимое исследование открывает новые позитивные особенности влияния такого рода продукции на организм.

Ячеистая структура расщепленной микробиотой клетчатки становится одновременно сорбентом для вывода токсинов, метёлкой для патогенной микрофлоры и естественным помощником для нашего иммунитета. Доказано, что ферментированные фрукты нормализуют гормональный фон. Также они способствуют выработке собственного коллагена, улучшают состояние кожи и помогают сформировать правильный режим сна и бодрствования. Ферментированные продукты рекомендованы тем, кто следит за своей фигурой, потому что они помогают эффективно сдерживать набор лишнего веса. Уже сейчас такие продукты являются важным дополнением курсов профилактики онко заболеваний и выступают в качестве поддержки организма людей, которые проходят лечение.

Секреты производства и внешний вид

Share Switzerland занимает особую нишу в области производства ферментированных продуктов за счет уникальности самого процесса, который позволяет преумножить полезные свойства фруктов. В линейке компании есть два монопродукта: абрикос и помело, а также единственный в мире ферментированный напиток на основе родниковой воды и целого ряда ингредиентов: овощей, клетчатки, ягод. Два с половиной года без доступа кислорода, без добавления уксуса, соли или сахара – на выходе получается 100% натуральный продукт, который не является лекарством, но обладает лечебными свойствами, способными помочь избавиться от пагубных «благ» цивилизации и запустить естественные природные механизмы.

Особую важность имеет упаковка, которая должна сохранять полезные свойства продукта, при этом являясь не токсичной в процессе разложения. Согласно последним исследованиям немецкого института энергетики и окружающей среды, алюминиевая фольга является наиболее дружественным материалом как для защиты продукта от вредного воздействия кислорода и солнечных лучей, так и для окружающей среды в целом. Защищая ферментированные фрукты до момента их вскрытия, упаковка продуктов Share Switzerland идёт в повторную переработку после использования.

Мы хорошо представляем вкусовые особенности различных фруктов и овощей, но какими они становятся после прохождения через процесс ферментации? Прежде всего, при ферментации фрукты кардинально меняют свой внешний вид. Они становятся похожими на неформовой горький шоколад или гематоген. Посетители, которые только знакомятся с продуктом, обращаются к производителям с вопросом: «А что это у вас за конфеты?» Многие отмечают, что продукты им напоминают вкус из детства, знакомый, но забытый на время.

Легко и просто: домашние рецепты

Драники с квашеной капустой

Картофель — 650 г.

Капуста квашеная — 250 г.

Лук репчатый — 100 г.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 70 г.

Масло растительное — 80 мл.

Соль — по вкусу.

Перец чёрный молотый — по вкусу.

Картофель очистите и хорошо промойте проточной водой. Натрите на средней тёрке и переместите в глубокую посуду. Лук очистите, промойте и натрите на мелкой тёрке или пропустите через мясорубку. Добавьте к картошке и сразу перемешайте, чтобы картофель не потемнел. Квашеную капусту хорошо отожмите от рассола. Если капуста сильно кислая, залейте холодной водой на 15-20 минут. После этого воду слейте, капусту отожмите. Нарежьте капусту небольшими кусочками и добавьте к картошке, перемешайте. К картофельно-капустной массе вбейте яйцо и перемешайте. Всыпьте просеянную муку и перемешайте. Приправьте солью и молотым чёрным перцем, снова перемешайте. В сковороде разогрейте растительное масло. Ложкой выложите порции картофельного теста и разровняйте, придавая форму лепёшки. Обжарьте на огне ниже среднего с каждой стороны по 3-4 минуты, до румяной корочки.

Квашеная капуста, тушенная с тыквой

Капуста белокочанная квашеная - 200 г.

Тыква (очищенная) - 400 г.

Лук репчатый - 90 г (1 шт.).

Масло подсолнечное - 30 мл (2 ст. ложки).

Соль - по вкусу (при необходимости).

Перец чёрный молотый - 2 щепотки (по вкусу).

Лук очистите, промойте и нарежьте мелкими кубиками. В сотейнике (или толстостенной кастрюле) разогрейте подсолнечное масло и обжарьте на нём лук 3 минуты на среднем огне, до прозрачности. Накройте сотейник крышкой и тушите на медленном огне 15 минут, до мягкости. Тем временем тыкву очистите от кожуры, при необходимости удалите волокнистую часть с семенами. Натрите мякоть тыквы на тёрке для моркови по-корейски или на обычной тёрке с крупными. Когда капуста станет мягкой, переложите к ней натёртую тыкву. Всыпьте соль (если капуста не сильно солёная), чёрный молотый перец и влейте кипяток (80 мл). Накройте сотейник крышкой, доведите жидкость до кипения на сильном огне. Затем убавьте огонь до минимума и тушите капусту с тыквой минут 15 (или до желаемой мягкости овощей). За это время блюдо можно пару раз перемешать. Подавайте тушёную квашеную капусту с тыквой к столу в горячем, тёплом или остывшем виде - вкусно будет в любом случае.

Запеканка из картофеля и квашеной капусты

Картофель - 450 г (3 шт.).

Капуста квашеная - 200 г.

Яйца - 2 шт.

Лук репчатый - 80 г (1 шт.).

Паприка молотая - 1,5 ч. ложки.

Соль - 2 щепотки.

Масло растительное (для жарки) - 30-45 мл (2-3 ст. ложки).

Сухари панировочные - 1 ст. ложка.

Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выложите лук в сковороду и, помешивая, обжарьте примерно 3 минуты, до прозрачности. Квашеную капусту отожмите от рассола и отправьте в сковороду. Обжарьте капусту с луком, часто перемешивая, на сильном огне ещё 4-5 минут. Картофель очистите от кожуры и промойте. Вес картофеля после очистки - 360 г. Натрите картофель на крупной тёрке. К тёртому картофелю переложите обжаренную с луком квашеную капусту. Сюда же вбейте яйца и всыпьте соль с учётом присутствия соли в капусте. Картофельно-капустную массу как следует перемешайте. Дно и бортики формы для запекания смажьте небольшим количеством подсолнечного масла (10 мл) и присыпьте панировочными сухарями. Переложите в подготовленную форму картофельно-капустную массу и разровняйте поверхность. Затем поверхность запеканки присыпьте молотой паприкой. Чтобы слой паприки был более равномерным, можно использовать ситечко. Готовьте запеканку из картошки и квашеной капусты в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Подавайте картофельно-капустную запеканку, нарезав на порционные кусочки, в горячем или тёплом виде.

Фотографии к кулинарным рецептам - vsegdavkusno.ru

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