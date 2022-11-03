Сильнее: Saltaya презентовала дебютный сингл

Композитор и автор-исполнитель Saltaya презентовала свой дебютный сингл «Сильнее». Получилась эмоциональная работа с необычным звучанием и сильным выразительным вокалом. Эта песня заряжена на уверенность в себе. Она откликнется по-настоящему экологичным людям, которые не позволяют себе перейти личные границы других и никого не подпускают к своим.

«Этот трек был написан в большей степени для женщин и для меня лично, он про преданность себе, про умение расставлять личные границы. Причем нет определенного сценария, для которого бы подошел этот сингл. Каждый слушатель сам выбирает адресата, исходя из своей личной истории. Это может быть посыл мужчине, который предал, женщине, которая хочет увести любимого из семьи или даже обращение к токсичной подруге», — поделилась Saltaya.

Работа исполнительницы отличается искренним текстом с оглядкой на события из жизни. Современная аранжировка вкупе с пронзительным голосом артистки создают необычное звучание, которое доносится до самой души. Все это и привлекает слушателей к творчеству автора. Прикоснитесь и вы к прекрасному, сингл уже доступен на всех площадках:

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