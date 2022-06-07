Симфонический оркестр радио «Орфей» исполнит киноклассику

14 июня 2022 года гостей театра «Русская песня» ждёт мультимедийное шоу «Любовь, сошедшая с экрана».

«Последнее танго в Париже», «Раба любви», «Крёстный отец», «Ромео и Джульетта», «Однажды в Америке», «Шербурские зонтики», «Завтрак у Тиффани», «Пираты Карибского моря» – музыка из знаменитых киношедевров ХХ века прозвучит в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева. А истории любви Эннио Морриконе, Нино Рота, Мишеля Леграна, Генри Манчини и Глена Миллера расскажет актёр театра и кино Дмитрий Миллер.

…«Боже мой, как хочется весной влюбиться в цветы, в солнце, в деревья, в женщин, в жизнь…, — я благодарно вспоминаю слова своего друга, Фредерика Феллини, когда грусть слишком близко подходит ко мне, — говорил Нино Рота, — я верю, влюблённость дарит нам силы, её нельзя никогда отпускать от себя».

…«Я занят поисками новых ощущений, поэтому я всегда разный, — говорит Мишель Легран, — и поэтому я чувствую себя молодым, полным сил». Когда Леграну было 83 года, он сделал предложение руки и сердца 73-летней актрисе Маше Мериль, женщине, в которую был влюблен около полувека.

…Они познакомились на студенческой вечеринке. Отличница и тихоня Хелен Бергер больше всего на свете любила танцевать, а тромбонист Глен Миллер обожал играть на танцах и смотреть, как легко, свободно, весело все вокруг крутятся, вертятся, кружатся… Через три дня они поженились. «Так быстро?» — удивлялись друзья и родные. «А разве бывает по-другому?».

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