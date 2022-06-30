Сингл «Не трогайте» от TANEL метко попал в женские сердца!

Восходящая звезда российской поп-сцены исполнитель TANEL выпустил новый романтический сингл «Не трогайте», который уверенно стремится в чарты.

Основная тема творчества артиста касается сферы чувств и тонких нюансов взаимоотношений мужчины и женщины. Сквозь призму музыки TANEL демонстрирует удивительное понимание женской души, чем неизменно влюбляет миллионы слушательниц в своё творчество.

Песня «Не трогайте» не стала исключением. «В сегодняшнем мире люди часто произносят громкие и сильные слова просто так, — делится исполнитель, — Многие даже не представляют, какую боль они способны причинить другим душам. Я знаю много примеров, когда ради удовольствия или утоления энергетической жажды, люди пробуют пробудить в другом человеке искренние чувства. Эти наблюдения и легли в основу песни. Её героиня просто хочет быть любимой и уверенной в завтрашнем дне, но для этого вынуждена выдерживать постоянный фон пустого внимания».

«Будьте честными в своих намерениях и чувствах с самого начала, как перед собой, так и перед другими! — призывает TANEL. — Это и есть главный посыл сингла «Не трогайте»!»

На настоящий момент на счету талантливого исполнителя 25 синглов и более 2 млн стримов на музыкальных платформах. Его релизы регулярно получают поддержку в плейлистах Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка и VK Музыка, а так же на топовых радиостанциях Беларуси.

TANEL сотрудничает с лейблом Rude content. Это молодое музыкальное издательство, которое активно поддерживает артистов «нового времени».

Современная динамика жизни диктует музыкантам необходимость активно развиваться и разбираться во всех нюансах музыкального маркетинга в новом цифровом мире. Эти и прочие запросы молодых талантливых артистов закрывает школа Show Class, на базе которой и образовался лейбл.

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