Ситимобил выпустил свою NFT коллекцию ко Дню святого Валентина

Ко Дню всех влюблённых сервис городской мобильности Ситимобил запускает свой первый проект по созданию и розыгрышу NFT-арта. Участники акции могут выиграть 14 уникальных nft-инок, которые подготовят такие художники, как Эллен Шейдлин, Владимир Вихров, dashaplesen. Но прежде каждому желающему нужно самому создать свою валентинку.

– NFT произведения – определенно тренд, который своим появлением заставил переосмыслить наше понимание цифрового искусства. Мы в Ситимобил всегда за всё современное и технологичное, поэтому мы рады представить свою первую NFT-коллекцию, созданную специально к дню, когда принято говорить о любви. Надеемся, что созданные пользователями валентинки и выигранные NFT-инки станут не только приятным подарком для второй половинки, но и необычным напоминанием для каждого, что дарить любовь можно в любой день, – говорит директор по маркетингу и развитию Елена Доброхотова.

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