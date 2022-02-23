«Сказки народов мира» в авторской озвучке Бориса Акунина выходят эксклюзивно на ЛитРес

23 февраля 2022 года ЛитРес эксклюзивно выпускает аудиокнигу Бориса Акунина «Сказки народов мира» в авторской озвучке писателя. В книгу вошли девять захватывающих историй, которые расскажут о больших грозных драконах, маленьких храбрых рыцарях, волшебных красавицах и колдовстве любви. Она предназначена для девочек и мальчиков всех возрастов — даже тех, кто давно вырос и уже воспитывает собственных детей и внуков. Произведение доступно для предзаказа на сайте и в приложениях ЛитРес.

В книге «Сказки народов мира» Борис Акунин рассказал истории, в которых традиционные сюжеты и знакомые персонажи предстают в совершенно новом свете. И с 23 февраля все жалеющие могут услышать сказки такими, какими их задумывал сам писатель — в его авторской озвучке.

В новый аудиосборник вошло девять захватывающих историй, каждая из которых «принадлежит» тому или иному народу мира. Есть в книге китайская, немецкая, испанская, русская, английская, французская, еврейская, арабская и, конечно же, японская сказки. Последняя открывает книгу, потому что у Бориса Акунина с Японией особые отношения. Героями сказок становятся знакомые с детства персонажи — храбрые рыцари, прекрасные принцессы, грозные драконы, но действовать им предлагается в совершенно иных обстоятельствах. Классические фабулы сказок под пером Бориса Акунина также претерпевают изменения, заставляя слушателей внимательно следить за всеми сюжетными перипетиями. А почувствовать колорит захватывающих историй позволяет не только мастерское прочтение автора, но и национальная музыка, которая удачно дополняет текст.

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